「腦像豆腐般劇烈搖晃」腦震盪後症候群易暴怒、健忘

(取材自健康醫療網)

「他車禍 後脾氣變得好暴躁喔！好像變了一個人」23歲的小俊喜愛高空彈跳、飆車、雲霄飛車，然而某次車禍腦震盪後，出現易怒、健忘、反應變慢等況狀。台灣國泰綜合醫院精神科臨床心理師 薛媛云說明，此情況為「腦震盪後症候群」，人經過極限運動後彷彿「把腦像豆腐用力搖晃」，恐造成嚴重損傷。

薛媛云解說，此情況為「腦震盪後症候群」，與電影「震盪效應」描述的腦部疾病有點類似，劇情講述一群美式足球的運動員，因為長期的衝撞，中年後發現有憂鬱情緒、易怒、暴力行為、記憶力不佳、失眠 等問題，甚至有些自殺身亡，死後經過解剖，發現其實這些運動員罹患一種慢性創傷腦病變或損傷的疾病。

民眾經過事故後，第一時間在意的都只是身體、四肢上，但容易忽略看不見的腦部受損。

薛媛云形容，如果用豆腐比喻腦組織，放在一個盒子裡，經過前後搖晃（如緊急剎車或車禍）、 左右搖晃（如車禍或撞到頭）、上下搖晃（如高空彈跳、自由落體）等動作後，豆腐能夠完全保留嗎？答案是否定的，即便只是搖晃大腦也可能會造成損傷，尤其多次搖晃後，就可能會跟電影中出現的狀況一樣，變成慢性創傷腦病變或損傷的疾病。

這也是在兒童專家們強調「不要搖晃嬰兒」的原因之一，因為搖晃嬰兒可能會造成嬰兒的大腦損傷，恐使嬰兒日後變得有注意力、情緒等問題。

國內外學者目前將腦震盪後症候群視為一種輕度頭部外傷，通常受傷3至6個月後可自然恢復，但是有許多人在1年後仍持續有相關症狀。

初期症狀以頭痛、頭暈等症狀為主，之後幾週可能會出現注意力下降、易怒、憂鬱、焦慮、記憶力下降、失眠等問題，且影響到之後回去工作的狀況和日常生活品質。研究中經過腦部照影檢查後，發現這些人有不正常腦部血流改變的情形。所以腦部撞擊或是損傷影響甚多，務必小心。

腦震盪後症候群或腦損傷狀況：

1.複雜注意力：分配性注意力、持續性注意力 、選擇性注意力、注意力轉換等。 2.執行功能：計劃、決策、組織、工作記憶、修正錯誤的能力、判斷等能力。

3.學習和記憶：立即記憶、短期記憶、長期記憶、學習能力等。

4.語言功能：表達、理解、閱讀、書寫能力等。

5.知覺動作：人臉辨識、視覺半側忽略、視覺建構和組織等。

6.社會認知：情緒辨識、情緒表達、社交情境判斷和應對等。

薛媛云表示，通常腦震盪或腦損傷後3至6 個月是大腦的自然修復期，若症狀持續應趕快就醫評估和治療。大腦具有神經可塑性，提早發現可以利用神經心理復健改善認知功能受損的問題，讓病人的大腦重新連結和修復；並經由跟臨床心理師討論，改善病人生活適應狀況與情緒問題。

大腦影響人體很多心理和生活等層面，因此保護大腦是相當重要的；切記不要持續或過度的讓大腦有衝撞、搖晃的機會，以免有腦震盪後症候群或腦損傷。

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資料來源：健康醫療網

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