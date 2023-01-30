男子左腳水腫、呼吸喘 檢查竟是深層靜脈阻塞

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟透過超音波檢查患者血管狹窄、阻塞狀況。(圖：亞洲大學附屬醫院提供)

一名72歲男子因左腳水腫、呼吸喘就醫，檢查發現左腿深層靜脈嚴重阻塞，若未及時處置，恐引發肺動脈血栓阻塞，經緊急置放溶栓噴泉導管，釋放溶血栓藥物，再以機械性血栓抽吸導管移除血栓，順利打通血管，才獲改善。

患者說，原本症狀並不明顯，但兩三個月前左腳逐漸出現腫脹、疼痛及發熱症狀，甚至「腫到褲子快塞不進去」，近來更是莫名出現呼吸就喘等情形，才趕緊就醫檢查。

台灣亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟說，患者過去曾有黑色素腫瘤 切除、鼠蹊部淋巴結腫大以及腎功能異常等複雜病史，導致平時活動力就不佳，加上淋巴結切除後，腿部靜脈血液回流狀況變更差，這次因腳腫、呼吸喘入院治療，抽血後也查出S蛋白缺乏，每項都是引發深層靜脈栓塞的常見原因。

他說，為了增強治療效果、減少出血風險，治療時先將微導管由鼠蹊部靜脈伸入到栓塞處，再放置本身有許多側孔、專門溶栓的噴泉導管，將溶栓藥物以較低劑量的方式直接作用在血栓中，再以機械性血栓抽吸導管，快速將血栓移除，待治療穩定後才繼續針對黑色素瘤的部分進一步評估和治療。

張育晟說，輕微深層靜脈阻塞可先使用口服抗凝血劑治療，嚴重者，則需住院使用針劑抗凝血劑，但患者屬於嚴重的深層靜脈栓塞，因此才會建議透過導管方式介入處理，透過血栓抽吸導管，不僅血栓清除率高，施打的藥物劑量也能減少，可大幅降低出血風險，縮短住院治療時間。

他說 ，靜脈血栓患者術後應按時服用抗凝血藥物，若有需要，平時可穿著彈性襪，以支撐靜脈避免發生靜脈鬱積，也盡量降低長期站立、久坐、久蹲、臥床不動，和避免穿著過緊的腰帶、衣褲，並定期回診追蹤，才能降低深層靜脈栓塞再次發生的機率。