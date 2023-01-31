胡牌大笑竟漏尿 原來骨盆肌鬆了

周姓婦人胡牌時大笑竟漏尿，原來是膀胱過動合併骨盆肌鬆弛。記者王昭月／翻攝

台灣一名61歲周女士有慢性便祕 及夜間頻尿情形，有次打麻將手氣旺，胡牌時笑得太狂竟漏尿！事後花三個月看了婦科、泌尿科、大腸外科、身心科和神經內科都不見好轉，經介紹到一家醫院排尿障礙門診才檢查出膀胱過動、合併骨盆底肌肉 鬆弛導致，後來使用藥物及電刺激治療，終於改善。

收治周女士的台灣高雄阮綜合醫院泌尿科醫師洪士雅表示，周女士夜間會起來解尿3、4次，因膀胱過動合併骨盆底肌肉鬆弛，有次胡牌大笑時漏尿才決心就醫。經開立口服藥物並進行骨盆底電刺激治療，也指導她做「凱格爾運動」，症狀好轉。

洪士雅說，解尿障礙不一定源自單一疾病，像另一名28歲趙姓美食外送員近年來小便無力、尿不乾淨，休假在家也頻尿，一天跑11次廁所！他自訴念書時上廁所，旁邊若有人就尿不出來，進職場後工作忙，水喝得少又憋尿。經檢查是尿道外括約肌放鬆不良，加上長時間騎機車壓迫胯下，導致攝護腺慢性發炎。

她表示，膀胱過動、骨盆底肌鬆弛，尿道外括約肌放鬆不良，攝護腺內括約肌無法放鬆及情緒緊張焦慮都可能造成解尿障礙，需詳問病史，驗血、驗尿、照X光並配合尿路動力學儀器檢查鑑別診斷才能對症下藥。