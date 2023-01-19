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六旬男有家族史又吸菸 運動後胸悶到醫院就心跳停止

記者簡慧珍／彰化即時報導
彰化縣陳男在運動後發生心肌梗塞，幸好自我警覺性高，衛福部彰化醫院救回他一命。（記者簡慧珍／攝影）
彰化縣陳男在運動後發生心肌梗塞，幸好自我警覺性高，衛福部彰化醫院救回他一命。（記者簡慧珍／攝影）

台灣彰化縣58歲陳姓男子日前運動完開車回家，途中胸部忽然像被大石壓住，腦海閃他二哥心肌梗塞發作的疼痛模樣，他立刻車頭轉向衛福部彰化醫院急診部，勉強走進醫院就昏倒，急診醫療團隊發現陳男心跳停止，直接送進導管室打通心血管，及時挽回一命。

彰化醫院心臟內科主任何東錦表示，陳男右冠狀動脈100%阻塞，若在家沒心跳昏迷，救活機率就低很多，萬一又沒人發現，恐回天乏術；氣象預報春節期間氣溫低，心血管高風險族群要注意保暖和血壓等變化。

影片來源：聯合新聞網

陳男沒心臟病史，但抽菸30多年，平日愛好運動，農閒之餘喜歡打桌球。他說，發病當天作息如常，晚上打球也沒異樣，打完球開車回家，途中胸口好像被大石頭壓住，悶到幾乎喘不過氣，瞬間腦海浮現他二哥20年前突然心肌梗塞倒下情景，他告訴自己要跟時間賽跑，於是將車頭轉向距離最近的衛福部彰化醫院，勉強開到、停好車、走進急診室檢查就不省人事，回想如果強撐著回家，可能倒在浴室。

心臟內科主任何東錦表示，陳男抽菸30多年，心臟裝7根支架，胸悶與心肌梗塞的關聯性在臨床上很常到，民眾如果突然發生胸悶、胸痛、呼吸困難、盜汗、全身無力、噁心、嘔吐等狀況，很可能是心肌梗塞，一定要盡快就醫，因陳男有心肌梗塞家族史，吸菸和家族史加乘心肌梗塞的風險。

何東錦表示，陳男心臟右冠狀動脈100%阻塞，是胸悶並導致心跳停止的主因，醫療團隊馬上施行血栓抽吸術打通並裝上2根支架，陳男的心胸左迴旋支及左前降支各約阻塞70%至80%，後續1個月內再裝上5根支架以穩定病情。

心臟病 血壓

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