我的經驗／不抽菸、沒咳嗽 驚罹肺腺癌

肺腺癌未必與抽菸有關，早期多無症狀，容易延遲診斷。（Getty Images）

醫院每年會安排員工健康檢查，五年多前的員工健檢，我自費做肺部低劑量電腦斷層，看了影像，竟發現肺部右邊有一顆明顯的腫瘤 ，確定是肺腺癌。

右肺切掉約二分之一

我嚇了一跳，馬上去翻之前胸部X光照的片子，都是正常，研判這顆腫瘤長的位置剛好在心臟附近被血管遮住的地方，胸部X光不容易發現。我不抽菸，生活作息也規律正常，應該最不可能得到肺癌，結果卻得了，帶給我很大的震撼。

面對開刀前一連串檢查，腦中一片空白，妻子帶著我去做各項檢查，直到開刀取出腫瘤時，不單是右肺一顆2公分大的腫瘤，左右肺還各有一顆小腫瘤，右肺切掉約二分之一。

莫名得病憂鬱纏身

鬼門關前走一回，卻從頭到尾「不覺得它（肺癌）的存在」，完全沒有任何咳嗽、咳血或呼吸困難等症狀，為何會得肺腺癌？百思不得其解。後來做基因檢測發現，我的人類表皮生長因子接受體突變，有可能是基因突變所致。

「我得知罹癌到開刀治療那一陣子，心裡壓力很大，想到自己莫名其妙得病、人生什麼都沒了、不知道何時會離開。」一連串負面想法，我出現憂鬱症，冷不防就想從樓上跳下去。

手術 後休息一個多月，接著服用標靶藥物兩年，造成口腔黏膜受損，身上只要有毛髮的地方都起疹子非常癢，甚至抓破皮，還好我是外科醫師，知道如何照顧破皮傷口。我也努力吃東西維持體重，胃口並沒有不好，但因為治療服藥的關係，感受不到食物的美味。

LDCT檢查太重要了

很感謝同事及家人的陪伴，休息一個多月後，我恢復上班，透過工作及吃藥慢慢走出來，人生觀從此有了很大的改變。以前看診加班勞累而有所抱怨，生病後抱怨變少了，反而感到有工作可以忙碌，是值得珍惜的幸福。

肺腺癌未必與抽菸有關，很多人是40幾歲就罹患，「我罹癌時49歲，如果再晚兩、三年才發現，可能現在已經不在人世了。」後來醫院針對全院45歲以上員工提供免費電腦斷層篩檢 ，又找出多位肺癌患者，所以肺部低劑量電腦斷層（LDCT）真的太重要了，不只是老人家要做篩檢，高風險族群也要做這個檢查。(記者╱戴永華 口述╱台灣陽明交通大學附設醫院乳房外科主任陳慶耀)

醫學辭典：肺腺癌

肺腺癌是肺癌當中的一種，肺癌主要分成「小細胞癌」與「非小細胞癌」，非小細胞癌占所有肺癌的八至九成，又分為肺腺癌、鱗狀上皮細胞癌、大細胞癌。