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25歲少婦自然產生下雙胞胎 醫：風險與剖腹無異 但要有充分計畫

記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院最近順利替1名25歲少婦以自然產方式產下一對雙胞胎。（亞洲大學附屬醫院提供）
亞洲大學附屬醫院最近順利替1名25歲少婦以自然產方式產下一對雙胞胎。（亞洲大學附屬醫院提供）

台灣亞洲大學附屬醫院最近順利替1名25歲少婦以自然產方式產下一對雙胞胎，並在春節前讓孕婦和這對雙胞胎姊妹得以平安回家團圓。婦科主任陳泰昌說，國外研究發現，雙胞胎自然產與剖腹產相較，兩者的生產風險和嬰兒健康方面並無明顯差異，甚至自然產嬰兒的呼吸道併發症和敗血症比例來得相對較低。

少婦回院感謝醫護時說，因為第一胎是自然產，產程頗快速，所以心想要繼續自然產，但又聽到很多朋友建議剖腹比較安全，讓她一度猶豫，最後考量自己是全職家庭主婦，自然分娩產後恢復速度會比較快，並在諮詢醫師後，採自然產方式生產。

陳泰昌說，這是該院自然產下雙胞胎首例，除了要肯定孕婦勇敢，也得歸功經驗豐富的接生團隊，所有人在產房隨時待命，準備應付突發狀況，讓醫師及產婦沒有後顧之憂。

但他也說，雙胞胎自然產要考量胎位、體重以及產婦本身的狀態，並不是所有人都適合自然產，建議必須與專科醫師溝通討論，才能擬定最佳的生產計畫。

陳泰昌說，因為以自然產為目標，因此每次產險時，都緊盯嬰兒的胎位，等到第32周產檢發現兩嬰的胎位皆轉為頭位（頭朝產道），安全自然產的機率大增，幾天後僅花1分多鐘便順利生產，讓大家都很興奮。

兒科醫師鄭詩橤說，這對雙胞胎是醫院開院以來周數最小的雙胞胎，得知產婦進入待產狀態時，兒科團隊都嚴陣以待，不敢鬆懈，尤其雙胞胎姊妹出生後因肺部不成熟引發呼吸窘迫症候群，會有呼吸急促費力等症狀，所幸給予正壓呼吸器治療後，皆順利度過難關，撐過各種早產兒的併發症。

併發症

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