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打麻將胡牌笑太狂竟漏尿 尷尬就醫原來骨盆肌鬆了

記者王昭月／高雄即時報導
做凱格爾運動，可訓練控尿能力。（記者王昭月／攝影）
做凱格爾運動，可訓練控尿能力。（記者王昭月／攝影）

台灣高雄一名61歲周女士有慢性便祕及夜間頻尿情形，有次打麻將手氣旺，胡牌時笑得太狂竟漏尿！事後花三個月看了婦科、泌尿科、大腸外科、身心科和神經內科都不見好轉，經介紹到一家醫院排尿障礙門診才檢查出膀胱過動、合併骨盆底肌肉鬆弛導致，後來使用藥物及電刺激治療，終於改善。

收治周女士的高雄阮綜合醫院泌尿科醫師洪士雅表示，周女士夜間會起來解尿3、4次，因膀胱過動合併骨盆底肌肉鬆弛，有次胡牌大笑時漏尿才決心就醫。經開立口服藥物並進行骨盆底電刺激治療，也指導她做「凱格爾運動」，症狀好轉。

影片來源：聯合新聞網

洪士雅說，解尿障礙不一定源自單一疾病，像另一名28歲趙姓美食外送員近年來小便無力、尿不乾淨，休假在家也頻尿，一天跑11次廁所！他自訴念書時上廁所，旁邊若有人就尿不出來，進職場後工作忙，水喝得少又憋尿。經檢查是尿道外括約肌放鬆不良，加上長時間騎機車壓迫胯下，導致攝護腺慢性發炎。

她表示，膀胱過動、骨盆底肌鬆弛，尿道外括約肌放鬆不良，攝護腺內括約肌無法放鬆及情緒緊張焦慮都可能造成解尿障礙，需詳問病史，驗血、驗尿、照X光並配合尿路動力學儀器檢查鑑別診斷才能對症下藥。

很多人誤以為老化自然會漏尿、尿失禁，所以隱忍或乾脆不會友也不出門，頂多尋求民俗療法。事實上治療解尿障礙，除手術、服藥外，還能做凱格爾運動訓練自主性收縮肛門肌與尿道肌，強化骨盆底肌肉群加強控尿能力。最新治療則是以「高強度聚焦電磁能量」刺激、增強骨盆底肌收縮與肌肉張力，來改善控尿能力。

周姓婦人胡牌時大笑竟漏尿，原來是膀胱過動合併骨盆肌鬆弛。（記者王昭月／翻攝）
周姓婦人胡牌時大笑竟漏尿，原來是膀胱過動合併骨盆肌鬆弛。（記者王昭月／翻攝）
洪士雅醫師說，解尿障礙原因很多，需鑑別診斷才能對症下藥。（記者王昭月／攝影）
洪士雅醫師說，解尿障礙原因很多，需鑑別診斷才能對症下藥。（記者王昭月／攝影）

肌肉 手術 便祕

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