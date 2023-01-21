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特殊劑型藥物 磨成粉吃恐影響療效

柯雅齡／台灣衛生福利部胸腔病院藥劑科藥師

「我最近血壓很不穩定，有時會有頭暈狀況，是吃藥吃太多造成的嗎？但這些藥我已經吃很久了，以前都不會這樣。」經由藥師與病人張先生確認服藥方式後，發現最近張先生因為喉嚨不舒服不好吞藥，所以都把藥壓碎磨粉來吃，但其用藥處方中有一項屬於不適合磨粉的長效緩釋劑型藥物，磨粉後會增加藥物不良反應風險，且影響療效。

該藥作成特殊劑型就是為了延長藥物療效，病人服藥後藥物可在人體緩慢釋放，以達到一定的藥物血中濃度，讓病人能減少用藥頻率情形下產生穩定的治療效果。

一旦將藥物磨粉會破壞原有劑型，可能使藥物在短時間內被人體大量吸收，除了增加藥物不良反應風險之，也因藥物效果無法撐到下次用藥時間，會使病情產生變化。

腸溶製劑是另一種常見不建議磨粉的特殊劑型，可應用在容易對胃造成刺激的藥物，也可運用於易遭胃酸破壞的藥物，以避免藥物在胃的酸性環境遭到分解，產生副作用或造成療效下降，腸溶製劑的設計，能使藥物進到腸道後再被溶解吸收。

此外，藥物磨粉對於保存可能造成負面影響，由於磨粉後藥物接觸空氣的面積增加，可能增加氧化、受潮的風險，建議在與醫療人員確認藥物可磨粉的情況下，服藥前再將藥物磨粉，避免因過早備藥導致藥物變質，磨粉後器具也需清理乾淨避免殘留，造成其他藥物的汙染。  

建議就診時可事先向醫療人員表明無法吞服整顆藥物或需要管灌的情形，醫師可優先處方可供磨粉的口服藥物，或以其他劑型例如藥粉、發泡錠、水劑、外用製劑、注射劑等替代，以保障病人的用藥安全。

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