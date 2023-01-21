我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國何時恢復十年多次簽證？駐美使館發言人回應

疝氣未治療 小心腸子卡進去器官壞死

王淑君
醫師提醒，疝氣若未治療，恐造成器官壞死，甚至引起嚴重併發症；圖為示意圖。（圖：台灣中國醫藥大學新竹附設醫院提供）
醫師提醒，疝氣若未治療，恐造成器官壞死，甚至引起嚴重併發症；圖為示意圖。（圖：台灣中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

從小嬰兒到百歲人瑞，不只男性，女性都有可能會罹患疝氣，台灣中醫大新竹附醫一般外科醫師李博彰表示，病患有些因天生腹壁肌肉筋膜較薄弱；有些屬後天高危險群，包含長期擔任粗重工作、長期咳嗽或突然舉重物用力、年長者組織老化等，就有可能增加腹壓引發疝氣。

嬰兒狂哭鬧 留意雙側股溝

泌尿科醫師李聖偉提醒，疝氣若未治療，恐造成網膜或腸子卡進去的危險，可能會器官壞死，甚至引起嚴重併發症。

李博彰表示，一名約六個月大小男嬰不斷哭鬧，母親幫他洗澡時發現男嬰右邊腹股溝突起，就醫後診斷為疝氣，經開刀手術，傷口大約一公分，開刀時間約20分鐘，男嬰術後回家。因此，特別提醒父母親，嬰兒會透過哭鬧來傳達不舒服，可以觀察是否雙側股溝有鼓起的狀況，應立即就醫。

疝氣中心主任古君平指出，目前疝氣的治療方式，包含微創3D腹腔鏡復壁疝氣手術，無張力疝氣修補，以及內視鏡疝氣修補，將腹壁缺損的部分找出來，再將人工網膜固定在缺損處。

達文西手術 傷口小恢復快

達文西第四代Xi機器手臂也運用在疝氣手術，主要是達文西手術只需單孔傷口可處理兩邊疝氣，不但傷口小、流血少、恢復快，也降低疼痛指數。傳統手術疼痛指數約7至8，微創3D手術疼痛指數約5至6，達文西手術疼痛指數約4至3。

院長陳自諒也宣布，麻醉科成立「術後加速康復（怡樂適）中心」，強化手術中麻醉照護品質，客製化以麻醉深度監測、傷害指數監測和標靶給藥「三合一」，達到穩定維持術中各項生命徵象、快速麻醉恢復及減少術後譫妄、噁心、嘔吐的多方目標。

以腦波頻譜分析的麻醉深度監測讓麻醉醫師直接透過腦波變化，快速得知病患麻醉狀態，較傳統上僅由心跳血壓觀察更為直接、迅速、精準，使病患在各項手術中接受適合當下身體狀況的麻醉藥物劑量。

手術 指數 血壓

上一則

天冷健康地雷多 洗腎病友應謹記5大原則

下一則

走路突腿痠 小心動脈阻塞

延伸閱讀

護國哥骨折沒法出院 骨科醫師情商戶政人員出差病房完婚

護國哥骨折沒法出院 骨科醫師情商戶政人員出差病房完婚
用爸媽肺呼吸 全台首例活肺移植 女童返家過年

用爸媽肺呼吸 全台首例活肺移植 女童返家過年
路上很多繃帶男？土耳其低價植髮吸客 2022年百萬人重拾茂密風采

路上很多繃帶男？土耳其低價植髮吸客 2022年百萬人重拾茂密風采
「未爆手榴彈」卡心臟下方 烏克蘭士兵接受手術後順利取出

「未爆手榴彈」卡心臟下方 烏克蘭士兵接受手術後順利取出

熱門新聞

醫學研究人員指出，透過測試嗅覺靈敏度與辨別力，可以測得一個人的身體狀況與老化速度。照片為示意圖。新華社

這個簡單測試可測得您老化速度 且關鍵與年紀無關

2023-01-13 10:36
不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
圖片來源 ／健康醫療網

不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

2023-01-16 00:45
圖片來源 ／健康醫療網

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

2023-01-14 01:59
嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝。（衛服部嘉義醫院提供）

擔心「肝包油」 醫師五招教你遠離脂肪肝

2023-01-13 04:20
衛福部台北醫院神經內科醫師吳俊毅提醒，頭痛是許多疾病的共同症狀，不明頭痛數日應盡早就醫詳細診斷。（衛福部台北醫院提供）

30歲女頭痛多天不知原因 就醫發現竟是皮蛇爬上臉

2023-01-17 04:23

超人氣

更多 >
紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水

紐約智障華女伴母屍3個月 暴瘦20磅…冰箱只剩1瓶洗髮水
還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺

還能扛多久？科技巨頭大裁員 只剩這一家仍堅挺
性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年

性虐、操縱…逼女兒名校同學賣淫 紐約男重判60年
科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定

科技業大裁員…「名單有我」 菜鳥震驚老鳥淡定
才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊

才賠了3.5億元…T-Mobile又被駭 3700萬用戶個資遭竊