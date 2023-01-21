疝氣未治療 小心腸子卡進去器官壞死

醫師提醒，疝氣若未治療，恐造成器官壞死，甚至引起嚴重併發症；圖為示意圖。（圖：台灣中國醫藥大學新竹附設醫院提供）

從小嬰兒到百歲人瑞，不只男性，女性都有可能會罹患疝氣，台灣中醫大新竹附醫一般外科醫師李博彰表示，病患有些因天生腹壁肌肉筋膜較薄弱；有些屬後天高危險群，包含長期擔任粗重工作、長期咳嗽或突然舉重物用力、年長者組織老化等，就有可能增加腹壓引發疝氣。

嬰兒狂哭鬧 留意雙側股溝

泌尿科醫師李聖偉提醒，疝氣若未治療，恐造成網膜或腸子卡進去的危險，可能會器官壞死，甚至引起嚴重併發症。

李博彰表示，一名約六個月大小男嬰不斷哭鬧，母親幫他洗澡時發現男嬰右邊腹股溝突起，就醫後診斷為疝氣，經開刀手術 ，傷口大約一公分，開刀時間約20分鐘，男嬰術後回家。因此，特別提醒父母親，嬰兒會透過哭鬧來傳達不舒服，可以觀察是否雙側股溝有鼓起的狀況，應立即就醫。

疝氣中心主任古君平指出，目前疝氣的治療方式，包含微創3D腹腔鏡復壁疝氣手術，無張力疝氣修補，以及內視鏡疝氣修補，將腹壁缺損的部分找出來，再將人工網膜固定在缺損處。

達文西手術 傷口小恢復快

達文西第四代Xi機器手臂也運用在疝氣手術，主要是達文西手術只需單孔傷口可處理兩邊疝氣，不但傷口小、流血少、恢復快，也降低疼痛指數 。傳統手術疼痛指數約7至8，微創3D手術疼痛指數約5至6，達文西手術疼痛指數約4至3。

院長陳自諒也宣布，麻醉科成立「術後加速康復（怡樂適）中心」，強化手術中麻醉照護品質，客製化以麻醉深度監測、傷害指數監測和標靶給藥「三合一」，達到穩定維持術中各項生命徵象、快速麻醉恢復及減少術後譫妄、噁心、嘔吐的多方目標。

以腦波頻譜分析的麻醉深度監測讓麻醉醫師直接透過腦波變化，快速得知病患麻醉狀態，較傳統上僅由心跳血壓 觀察更為直接、迅速、精準，使病患在各項手術中接受適合當下身體狀況的麻醉藥物劑量。