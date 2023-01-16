不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

圖片來源 ／健康醫療網

國中就開始抽菸的何先生，沒有任何慢性病史，某天中午突然心悸、頭暈、冒冷汗、全身無力、呼吸急促，緊急送醫後發現是急性心肌梗塞，所幸以心導管打通血管、放置支架後撿回一命。

沒檢查不知道 當心突心肌梗塞

嘉義大林慈濟醫院心臟內科李禎元醫師分享他最近治療的幾位心肌梗塞個案，共通點是相對年輕，約40幾歲男性，發病前不知道自己有任何慢性疾病因此沒有服用任何藥物，已知的危險因子只有抽菸，但一發作就是劇烈胸痛、冒冷汗被送往急診救治，診斷就是危及生命的急性心肌梗塞。

心肌梗塞非老人專利 這些族群危險性高

李禎元醫師指出，心肌梗塞發生的年齡光譜很廣，不是老年族群的專利，以他個人的經驗，從30幾歲到90、100歲都有，只要病患本身有足夠多的危險因子如高血壓 、高血脂、糖尿病 、慢性腎臟疾病、抽菸、冠狀動脈疾病、過去曾發生心肌梗塞或家族史有心肌梗塞等，當感受到與平常不一樣的胸悶、胸痛，就應該警覺有可能是急性心肌梗塞；尤其天氣變化，也會讓心肌梗塞發生率更上升，因此若是有非常明顯的劇烈胸痛，或是發生的一瞬間，感覺到喘不過氣，持續超過10幾20分鐘，要及時就醫評估。

定期健檢多追蹤 積極治療免惡化

抽菸對心臟科來說是很重要的危險因子，李禎元醫師強調，不管性別、體型，只要有抽菸，就有可能發生急性心肌梗塞，不要覺得自己很健康，只要有以前從未發生過的胸悶、胸痛，就要有警覺性，儘快到急診就醫。此外，也建議40歲以上的民眾定期做健康檢查，篩檢是否有高血壓、高血脂、糖尿病等三高 問題，可以提早治療，避免冠狀動脈疾病的惡化。

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資料來源：健康醫療網

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