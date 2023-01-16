我的經驗／偏頭痛戒咖啡 3天難下床

醫師指出，偏頭痛只要有一點點痛就開始用藥，才能有效止痛。（取材自Pexels）

「其實偏頭痛的患者很常去看眼科，因為疼痛區域通常在眼窩附近，但就是找不到原因。」回想我第一次偏頭痛發作，是在小學四、五年級的暑假。這是孩童會盡情玩耍的年紀，我與朋友相約出遊，未料，那天在大太陽底下，突然偏頭痛就發作了。

我感覺「喀喳」一下，外面的世界如同被玻璃紙罩住，一瞬間變成藍色，沒多久又「喀」得一下變成紅色，隨後右邊眼窩周圍開始劇烈疼痛約5至10分鐘，由於幼時家裡管教較嚴，家人也沒有醫學 背景，遇到這樣的情形，都以為是因為近視導致，自己也不敢跟家長說。

誤當眼疾點散瞳劑 很痛苦

後來雖然沒有再發生顏色切換的前兆，但是到了冬天，尤其睡不飽的時候，頭痛仍會發作。到了高中階段課業壓力增加，頭痛頻率更頻繁外，連看東西都會覺得眼窩很痛，那時以為是高度近視加深變成青光眼「要瞎了」，但去眼科檢查都是正常，只能拚命點散瞳劑，因為散瞳劑會讓眼睛畏光，早上去上課都很痛苦。等我念了醫學系後，回想一路來的過程，才發現這些都是偏頭痛症狀。

有點痛就用藥 能有效止痛

一開始家裡用藥觀念跟大家一樣，認為止痛藥非常傷身，「不到非不得已，不吃止痛藥」，因此每次只要偏頭痛發作，我都需要靜靜窩起來休息，根本無法活動，發作時間從4小時到全天都有，甚至一度我嘗試戒咖啡 ，沒想到一開始戒得太凶、一滴咖啡都不沾，偏頭痛發作直接讓我三天無法下床，一吃就吐。

由於偏頭痛發作的機制，類似於發炎反應，因此，只要有一點點痛就開始用藥才能有效止痛，如同還沒集結的軍隊，僅是游擊部隊就殲滅是最容易的，若等到軍隊都散出去，頭開始痛，此時想要止痛，就會變得困難。

也因為自己的切身之痛，醫學系我選擇神經內科，專研頭痛、神經痛、周邊神經疼痛、腦血管疾病等領域，並透過預防及正確用藥觀念，讓偏頭痛不再頻繁發作。

預防之道 避開易誘發因子

在預防方面，需要知道哪些東西容易誘發自己偏頭痛，像我對光線及氣味比較敏感，尤其香蕉水、特定芳香蠟燭容易誘發偏頭痛，我就會避開。此外，規律生活也非常重要，我一天只喝一杯咖啡、飯量不能多也不能少。

醫學辭典 偏頭痛

偏頭痛指單側（左邊或右邊）頭部疼痛，部分患者則是後腦杓、眼睛周邊甚至這些部位都會一起痛，患者經常有惡心、嘔吐的現象，且會怕動、怕光、怕吵；偏頭痛前會出現一些視覺症狀，例如單眼或雙眼的視力模糊、視野缺損、閃爍的光點或線條、物體的形狀改變等，有些患者會肢體無力、感覺異常、眼球動作障礙、暈眩等。

（口述╱台灣衛福部台北醫院神經內科主治醫師郭宇倢）