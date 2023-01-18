傳奇女網選手「女金剛」罹喉癌、乳癌 醫師研判這原因

網壇傳奇人物娜拉提洛娃正在同時對抗喉癌及乳癌。(路透)

傳奇女網選手、綽號「女金剛」的娜拉提洛娃（Martina Navratilova）傳出同時罹患喉癌及乳腺癌，並開始接受治療，她於2010年曾罹患乳腺癌已治癒。民眾疑惑，乳腺癌治癒超過十多年還會復發嗎？喉癌與乳癌為何會同時出現？醫師表示，乳腺癌是否為十多年後復發，必須依2010年當時治療情形而定，但因不了解當時治療狀況，目前難以判定。喉癌及乳癌則沒有直接相關性，研判可能是病患的致癌 基因較強，但也有可能是，此兩種癌症 為透過不同罹癌途徑所致。

★超過五年 都屬於新癌

台灣國泰醫院一般外科主治醫師蔡欣恬表示，依癌症登記規範來說，當乳癌治療五年內沒有轉移或復發，即代表乳癌已經治癒，超過五年後出現的乳癌都屬於新的癌症。但乳癌是否復發，仍必須依第一次治療情形，如果罹患癌症的乳房已進行全切除手術，並於五年後在同側的胸廓上發現癌細胞，此種癌症可說是局部復發，但如果非屬於此種情形，或是癌細胞出現在另一側乳房上，就是新發癌症。

蔡欣恬說，一名癌症患者身上有可能出現二至三種癌症，像是乳癌患者體內的BRCA1、BRCA2基因變異，即與卵巢癌有很強的相連性，或是肺癌與大腸癌也有相同的基因變異情形。

★同罹兩癌 基因恐變異

台灣新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師李佳融說，一名病患同時罹患兩種癌症，有可能是患者體內有罹癌變異基因的相關性，但喉癌及乳癌沒有直接關係，研判可能是病患的致癌基因較強，但也有可能是，這兩種癌症為透過不同罹癌途徑，喉癌最常見的致癌原因是吸菸、喝酒。

李佳融說，喉癌致病原因是長期吸菸、喝酒，讓喉部粘膜反覆受到致癌物質刺激引發癌症。另外，如果長期在充滿化學刺激物的環境工作，也可能罹患喉癌。喉癌早期症狀不明顯，但如果超過兩周以上都未痊癒的聲音沙啞症狀，應懷疑可能不是感冒、感染所致，必須就醫檢查，排除惡性腫瘤的可能性。

喉癌治療方面，依病情不同，第一期、第二期喉癌可以經手術切除病灶，但若是第三期頸部淋巴結出現不會痛的硬塊，且體積愈來愈大，則必須使用手術、電療、化療等方式，而第四期患者甚至需要切除整個喉嚨，成為無喉者，此時必須學習食道語或電子助講器，才可以與外界溝通，遠離喉癌一定要戒除吸菸、喝酒。

至於乳癌預防方面，蔡欣恬說，女性年滿30歲後，就可以經由臨床醫師評估，開始定期進行乳房檢查，以利可以早期發現癌症，早期治療。要預防乳癌應維持正常生活型態、飲食，少吃脂肪含量太高的食物，如高油、高脂的炸物、甜點等，最重要的是，千萬不可吸菸，喝酒也不要過量。

★基因檢測 可預防切除

是否每名乳癌癌症患者都需要進行基因檢測？蔡欣恬說，目前多針對病情嚴重病人進行檢測，希望透過檢測找到對應的藥物加以治療。有乳症家族史的女性進行基因檢測為的是，是否考慮像演員安琪莉娜裘莉一樣進行預防性切除，如果沒有想這樣做，其實不需做基因檢測。