我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洗米華案 周焯華被控289宗罪 部分罪成判囚18年

華爾街高管：在家上班行不通 花旗CEO：偷懶者須回辦公室

傳奇女網選手「女金剛」罹喉癌、乳癌 醫師研判這原因

沈能元
網壇傳奇人物娜拉提洛娃正在同時對抗喉癌及乳癌。(路透)
網壇傳奇人物娜拉提洛娃正在同時對抗喉癌及乳癌。(路透)

傳奇女網選手、綽號「女金剛」的娜拉提洛娃（Martina Navratilova）傳出同時罹患喉癌及乳腺癌，並開始接受治療，她於2010年曾罹患乳腺癌已治癒。民眾疑惑，乳腺癌治癒超過十多年還會復發嗎？喉癌與乳癌為何會同時出現？醫師表示，乳腺癌是否為十多年後復發，必須依2010年當時治療情形而定，但因不了解當時治療狀況，目前難以判定。喉癌及乳癌則沒有直接相關性，研判可能是病患的致癌基因較強，但也有可能是，此兩種癌症為透過不同罹癌途徑所致。

★超過五年 都屬於新癌

台灣國泰醫院一般外科主治醫師蔡欣恬表示，依癌症登記規範來說，當乳癌治療五年內沒有轉移或復發，即代表乳癌已經治癒，超過五年後出現的乳癌都屬於新的癌症。但乳癌是否復發，仍必須依第一次治療情形，如果罹患癌症的乳房已進行全切除手術，並於五年後在同側的胸廓上發現癌細胞，此種癌症可說是局部復發，但如果非屬於此種情形，或是癌細胞出現在另一側乳房上，就是新發癌症。

蔡欣恬說，一名癌症患者身上有可能出現二至三種癌症，像是乳癌患者體內的BRCA1、BRCA2基因變異，即與卵巢癌有很強的相連性，或是肺癌與大腸癌也有相同的基因變異情形。

★同罹兩癌 基因恐變異

台灣新光醫院耳鼻喉頭頸外科主治醫師李佳融說，一名病患同時罹患兩種癌症，有可能是患者體內有罹癌變異基因的相關性，但喉癌及乳癌沒有直接關係，研判可能是病患的致癌基因較強，但也有可能是，這兩種癌症為透過不同罹癌途徑，喉癌最常見的致癌原因是吸菸、喝酒。

李佳融說，喉癌致病原因是長期吸菸、喝酒，讓喉部粘膜反覆受到致癌物質刺激引發癌症。另外，如果長期在充滿化學刺激物的環境工作，也可能罹患喉癌。喉癌早期症狀不明顯，但如果超過兩周以上都未痊癒的聲音沙啞症狀，應懷疑可能不是感冒、感染所致，必須就醫檢查，排除惡性腫瘤的可能性。

喉癌治療方面，依病情不同，第一期、第二期喉癌可以經手術切除病灶，但若是第三期頸部淋巴結出現不會痛的硬塊，且體積愈來愈大，則必須使用手術、電療、化療等方式，而第四期患者甚至需要切除整個喉嚨，成為無喉者，此時必須學習食道語或電子助講器，才可以與外界溝通，遠離喉癌一定要戒除吸菸、喝酒。

至於乳癌預防方面，蔡欣恬說，女性年滿30歲後，就可以經由臨床醫師評估，開始定期進行乳房檢查，以利可以早期發現癌症，早期治療。要預防乳癌應維持正常生活型態、飲食，少吃脂肪含量太高的食物，如高油、高脂的炸物、甜點等，最重要的是，千萬不可吸菸，喝酒也不要過量。

★基因檢測 可預防切除

是否每名乳癌癌症患者都需要進行基因檢測？蔡欣恬說，目前多針對病情嚴重病人進行檢測，希望透過檢測找到對應的藥物加以治療。有乳症家族史的女性進行基因檢測為的是，是否考慮像演員安琪莉娜裘莉一樣進行預防性切除，如果沒有想這樣做，其實不需做基因檢測。

女性也常擔心服用避孕藥、女性荷爾蒙補充品等可能誘發乳癌。蔡欣恬說，避孕藥只要停用，對罹患乳癌的影響就會消減，而更年期所補充的女性荷爾蒙補充品，如果服用五年內不需擔心，但若服用10至15年以上，乳癌機率將會明顯增加，另有女性會補充胎盤素、蜂王乳等，因含有女性荷爾蒙成分也必須節制。

醫師表示，當乳癌治療五年內沒有轉移或復發，即代表乳癌已經治癒，超過五年後出現的乳...
醫師表示，當乳癌治療五年內沒有轉移或復發，即代表乳癌已經治癒，超過五年後出現的乳癌都屬於新的癌症。（Getty Images）

癌症 檢測 致癌

上一則

7旬翁背痛到無法走路 動「類微創脊椎手術」不再跛行

延伸閱讀

2新發現 有助提早檢測乳癌　

2新發現 有助提早檢測乳癌　
乳癌治療新發現 「干擾素」可阻癌細胞分裂、自爆

乳癌治療新發現 「干擾素」可阻癌細胞分裂、自爆
66歲網壇「女金剛」娜拉提洛娃 罹喉癌、乳癌

66歲網壇「女金剛」娜拉提洛娃 罹喉癌、乳癌
網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌

網壇「女金剛」娜拉提洛娃證實患喉癌及乳癌

熱門新聞

不喝咖啡也能保持一天精神滿滿？營養師來支招。(Pexels)

快看世界／不喝咖啡也能提神 就靠這四種方法

2023-01-12 12:22
醫學研究人員指出，透過測試嗅覺靈敏度與辨別力，可以測得一個人的身體狀況與老化速度。照片為示意圖。新華社

這個簡單測試可測得您老化速度 且關鍵與年紀無關

2023-01-13 10:36
圖片來源 ／健康醫療網

不只天氣 急性心肌梗塞最大元凶是「它」 醫籲別再做

2023-01-16 00:45
嘉義醫院副院長肝膽腸胃科醫師陳詩典提供5招遠離脂肪肝。（衛服部嘉義醫院提供）

擔心「肝包油」 醫師五招教你遠離脂肪肝

2023-01-13 04:20
圖片來源 ／健康醫療網

預防腦血管疾病 醫籲「2大檢查」一定要做

2023-01-14 01:59
書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用。（書田診所提供）

一家3口嘔吐拉肚子「不是食物中毒」 感染病毒傳播力持續「長達2周」

2023-01-11 17:55

超人氣

更多 >
氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去

氣炸鍋好用但非萬能 5種食物千萬別放進去
吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰

吃火鍋前發張照片 救了一桌人…這種魚世界最毒 別吃別碰
神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」

神預言？20年前中國舊報紙記錄「2022年人口零增長」
輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗

輪到微軟了？盛傳周三大裁員 上萬人將丟飯碗
影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走

影／穿紙尿褲小男孩揮槍扣板機 警方把他爸爸上銬抓走