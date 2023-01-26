胃食道逆流先調整生活習慣 吃薄荷恐加重逆流

常吃油炸高脂食物，脂肪會堆積在胃裡，拉長胃排空時間。（本報資料照片）

胃疾問題可大可小，台灣新北市立聯合醫院消化內科主任蕭家仁說，臨床上發生胃食道逆流的原因，排除先天結構因素或某些藥物導致，多數胃食道逆流是生活習慣造成的。他說，胃食道逆流吃藥只能治標不能治本，生活習慣的改變，才是不再復發的關鍵。

飯後動一動 有助腸胃蠕動

「胃食道逆流與腸胃道蠕動有相對關係。」羅東聖母醫院肝膽腸胃科醫師王威迪說，腸胃道蠕動不佳的人，容易便祕 、腸胃脹氣，只靠胃藥無法改善腸蠕動的問題。他建議，容易胃食道逆流者，飯後一小時到戶外運動、散步；因工作必須久坐者，每30分鐘至1小時可起身動一動，或站著辦公變換姿勢，若工作場域有樓梯，多爬樓梯有助於刺激腸胃道蠕動。

爬樓梯有助腸胃蠕動。（本報資料照片）

睡前3小時 避免再進食

活動筋骨之餘，飲食怎麼吃也是重點，王威迪表示，「每樣東西都禁止，病人會覺得人生沒意義，也很難遵守。」但有些原則仍要遵守，例如睡前3小時盡量不再進食；少吃刺激胃酸分泌的食物，如辣椒、咖啡 、酒品、茶飲、甜食、麵包、饅頭、豆製品、炸物、酸果汁、巧克力等；澱粉類可減量吃一半，輔以蔬菜 、瘦肉來代替；水果選擇低甜度的為佳，多補充水分。

高纖食物雖有益健康，吃過多卻易脹氣，王威迪認為：「可以吃，但別過量，同樣的食物不要每餐吃，也不要每天吃，基本上就不會過量。」他舉例，粗纖維的薑有益於消化殺菌、刺激腸胃蠕動，但吃太多纖維又沒搭配適量飲水，反而會造成糞石、腸道不通等狀況。

蕭家仁說，喝酒或抽菸會使食道蠕動功能變差。飲食方面，常吃油炸、高脂食物的，脂肪會堆積在胃裡，拉長胃排空時間；酸性的番茄及柑橘類水果，還有巧克力、咖啡、洋蔥、辣味等刺激性食物，也會導致胃排空變慢、胃酸增加、賁門鬆弛。

另外，很多人不知道薄荷也會讓下食道括約肌鬆弛，食物、胃酸更容易逆流。

酸鹼值正常 恐是心因性

而許多人認為飲食已經妥善控制，但仍有胃食道逆流症狀。蕭家仁說，有些人主觀認為自己有胃食道逆流；但海外治療指引會做24小時酸鹼壓力監測確認，若食道酸鹼值正常，表示客觀上並沒有胃食道逆流發生，逆流的感受可能來自心理問題。一般醫師會建議服用三環抗憂鬱劑等心理治療藥物，吃藥後約40%至60%患者會覺得改善。

長期吃成藥 影響鈣離子吸收

「生活作息是造成胃食道逆流難以控制的最大原因。」王威迪點出大眾迷思，若飲食習慣、生活作息沒調整好，吃再多藥物都只是減緩症狀，尤其長期服用胃腸成藥，會改變胃的酸鹼值，恐影響鈣離子吸收，甚至得小心骨質疏鬆的風險。

王威迪說，胃食道逆流雖是常見疾病，但往往會與其他疾病混淆，當民眾感覺身體不適到影響生活，建議就醫進一步診療，畢竟自己不是醫師，購買成藥服用不見得能對症下藥，也可能延誤病情。