一窺台灣早期「醫師娘」日常 手術縫合、打針包藥親上陣

示意圖。（取材自pexels）

因醫療變遷、社會環境等因素改變，早年與現今的醫師娘生活不大同。馬偕紀念醫院血液腫瘤科資深主治醫師張明志出書緬懷身為醫師娘的母親，讓人從點滴文字中體會早年醫師娘擔任護理助手，兼具幫病患縫合傷口、打針包藥、相夫教子、下廚燒菜、裁縫衣襪等全方位才能。

留學日本 花嫁學校

張明志發表著作《菊子‧客家庄的醫生娘》，描述母親「菊子」出生於屏東客家地區的優渥家庭，日據時代留學日本花嫁學校，修習家政、服裝設計、烹飪與插花等技藝。雖遭遇第二次世界大戰與高千穗丸船難，仍平安返家，並嫁給學醫的客家夫婿，開啟醫生娘的新人生。

手術 縫合技術熟練

二次世界大戰結束，台灣光復初期醫護人才與資源極度不足，全台醫師不到200人。當夫婿往返各地看診忙不過來時，嫁醫學 醫的菊子便扮演起醫療行政、打針包藥、手術縫合、傷口包紮護理的多重助手角色。且菊子外科縫合技術細緻，一層一層細心縫合，以防止死腔的發生，避免滋生細菌感染，加上貌美又親切，深受病人肯定，還指定請醫生娘縫合傷口。

不僅如此，菊子醫生娘的廚藝也很優秀，曾獲屏東縣烹飪比賽第二名，無論是客家菜和台菜，或是日式的壽喜燒火鍋、味噌牛肉、咖哩牛、蛋包飯、炸肉唐卡茲，西式料理的法式炸丸子、歐姆蛋、炒蝸牛，通通難不倒。美味又多樣化的菜色不僅讓張明志念念不忘，菊子夫婿一輩子上館子的次數更是屈指可數。

半夜急診家常便飯

當村民半夜生病，醫生酣睡之際被吵醒救命也是常見的事，這時候菊子就需要幫忙打針包藥。當時退熱藥是粉末，劑量需用砝碼秤重，依體重給予；咳嗽藥水是原汁，需加入蒸餾水或煮沸過的水稀釋5倍。

當年的國人十大死因以感染症為主，而氯黴素是一種廣效性抗生素，用於治療腦膜炎、霍亂、傷寒和厭氧菌感染。許多村民看病，就希望醫生來一針氯黴素，才會安心回家。這種迷信特效藥的情況，也造成2、30年再生不良性貧血，骨髓無法造血的隱憂。因此自1981年後，除了腦膜炎和極難治療性傷寒外，氯黴素都被禁止使用。

（圖：健康醫療網提供）

經歷波瀾人生謝幕

台灣社會逐漸從農業、工業，進展至資訊社會，台灣醫療也從小診所、綜合醫院進展到大型醫院，民眾的就醫便利性與醫療品質逐漸改善。然而，鄉下人的純樸也逐漸消退了。有些病患病情嚴重，在地照護的家屬都知道難以治療、心裡有所準備，但住城市的兒子回來後就提出醫療過失賠償，想息事寧人的醫療院所只好被迫私下和解，大多為喪葬補助。

走過烽火動盪和台灣經濟起飛的時代，菊子醫生娘見證了本土醫療的演變、醫療品質進步、也感嘆於醫療糾紛與鄉下純樸人性的消退。在夫婿車禍往生後，菊子生活驟失重心，幸而慢慢調適，晚年生活由絢爛回歸平靜，更因罹癌後體悟人生，與兒子們共同追尋佛法真理，最後結束精采又波折的一生。

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資料來源：健康醫療網

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