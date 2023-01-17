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50歲男飲酒失去意識、無心跳 搶救10日奇蹟甦醒未留後遺症

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

歲末猝死頻傳，冷空氣報到更要提高警覺。台灣一名50歲男子歡唱飲酒時突失去意識，送抵醫院已「院前心跳停止」，經急診、葉克膜與救心小組等醫護團隊搶救生命，病人十天後甦醒，對答、行動正常，未留下神經後遺症。團隊醫師一致認為奇蹟重生關鍵是好朋友第一時間正確使用心肺復甦術。

緊急心導管 撿回一條命

臺中慈濟醫院心臟內科主任林茂仁指出，心跳停止4分鐘，留下腦損傷幾乎不可逆。當時男子失去意識，幸運獲得有緊急救護證照朋友持續進行心肺復甦(CPR)，119送醫途中心也不間斷、沿途電擊。第一家醫院設備不足拒收，病人送抵臺中慈濟醫院，已逾50分鐘，急診團隊接手持續心肺復甦術與電擊，心臟外科醫師黃建霖用最快速度裝上葉克膜，爭取救命時間；心臟內科主任林茂仁率救心小組進行緊急心導管，放上支架後打通阻塞的右冠狀動脈，病人才逃出鬼門關。

心肌梗塞合併嚴重心律不整 死亡率高達9成

黃建霖醫師指出，診斷發現病人是心肌梗塞合併嚴重心律不整，若未及時處理，死亡率達九成。

林茂仁主任則表示，心導管術前、術後，甚至進加護病房後，病人發生多次「心室纖維顫動」（ventricular fibrillation，Vf），嚴重的心律不整會導致心臟顫抖、無效搏動進而造成血液無法輸送、心跳停止，失去意識及脈搏，經過廿多次電擊心臟去顫，以及兩天低溫療法，病人甦醒順利拔除葉克膜、脫離呼吸器，前後半個月住院治療，平安出院。

留意自身疾病 生活習慣莫輕忽

病人家族遺傳糖尿病，因工作幾乎天天外食，一天2包菸、超過35年。林茂仁主任提醒，長期抽菸會造成心臟血管動脈硬化，臨床易發生心絞痛、冠心症，建議病人戒菸並按時服藥控制血壓血糖，並藉運動保護心血管系統。

【延伸閱讀】

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急性心肌梗塞逾半數到院前無心跳！　醫揭「救命1關鍵」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56447

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