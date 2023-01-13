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60歲男高血壓、愛運動仍險猝死 醫談救命關鍵

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

60歲的馬先生抽菸長達40多年，有高血壓但無吃藥控制，平時有保持運動的習慣，不料在一次上班搬貨途中，竟無預警昏厥，倒地失去生命徵象，熱心民眾在第一時間通報救護車並施予CPR，但送至醫院時仍幾近「到院前心肺功能停止」。經緊急施救且反覆電擊後仍無效，遂立馬照會心臟血管外科，迅速為其裝置葉克膜體外維生系統，經過急救，馬先生生命徵象趨穩，術後追蹤也皆無任何後遺症。

OHCA病患 搶救關鍵是時間

台灣台北慈濟醫院心臟血管外科徐展陽醫師指出，OHCA病患的搶救，最重要的就是搶時間，盡快恢復大腦以及心臟的供血；尤其是大腦，只要錯過黃金5分鐘，就會造成不同程度的腦傷，並且隨時間越長傷害越嚴重，可說是分秒必爭。

院外猝死葉克膜輔助完全救護 20分鐘內裝機完成

台北慈濟醫院自2018年11月起，由心臟內外科、急診醫學部與新北消防局合作，逐步建置了「院外猝死(OHCA)葉克膜輔助(ECPR)完全救護」計畫。

▲台北慈濟醫院葉克膜團隊搶救無數病患。

徐展陽醫師說明，只要符合「目擊倒地且立即施救、可電擊心律、高度懷疑心因性休克」嚴謹的收案條件，救護過程中即預先知會急診醫護啟動葉克膜小組，急診醫護執行高級心臟救命術復甦的同時，心臟外科醫師可當場立即裝機，啟動後後送電腦斷層、再進入心導管室由心臟內科醫師進行診斷與治療，最後由外科加護病房團隊進行復甦療護。

透過定期嚴謹的模擬教育訓練、優化流程，徐展陽醫師的葉克膜團隊已能在20分鐘內迅速裝機完成，以最快的速度拯救病患，縮短缺氧時程。

心臟疾病平時無症狀 出現任何不適應就醫

無論是家人、緊急醫療救護員到醫院醫護人員後續團隊的接手，各環節可說是環環相扣，缺一不可。徐展陽醫師也提醒，心臟疾病平時不一定有症狀，平日務必多運動、控制三高、戒菸酒、維持良好的生活作息，若有任何不適，務必至心臟科安排相關檢查，以免輕忽病症，危及健康。

【延伸閱讀】

OHCA死亡率高 高品質心肺復甦術提高存活

連日胸不舒服要警覺 小心「急性心肌梗塞」

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56433

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