小孩鼻涕多用吸鼻器 出現「1情況」快去看醫生

圖片來源 ／健康醫療網

流鼻涕、鼻塞都是生病或過敏 時常見的症狀，會使病人難以順暢呼吸，尤其夜間躺下鼻涕倒流更不舒服，大人可自行將鼻涕擤出，但嬰幼兒無法做到，很容易會堵塞鼻腔，甚至引起感染和發炎導致粘膜腫脹變成「鼻塞」，除了會降低食慾，晚上也不易入睡。此時，若使用吸鼻器將鼻涕引流出來，可以緩解不適，改善症狀。

電動式吸鼻器從最小吸力開始 避免傷害鼻腔黏膜

台灣食藥署說明，居家使用的吸鼻器主要分為電動式及手動式。手動式吸鼻器是以手擠壓球狀氣囊產生吸力，再將軟管尖端伸入鼻孔內，將鼻涕吸引出來，體積較小且方便攜帶，但吸力較弱且不容易消毒清洗；電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，通常可產生較大的吸力，但使用時需小心不要傷害到鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆少量吸取，以減少吸力、降低不適感。

洗澡後、睡前使用 改善呼吸及睡眠品質

通常洗澡後、睡前，或是鼻涕量累積得太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。但若鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血，就不建議再幫小朋友吸鼻涕，此時應該交由醫師判斷處理。

【延伸閱讀】

兒童免疫負債考驗來了！ 兒科醫揭「超凶狠3大病毒」

「呼吸道融合病毒」激增 小兒醫師教4招預防感染

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56434

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw