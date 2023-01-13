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小孩鼻涕多用吸鼻器 出現「1情況」快去看醫生

健康醫療網／記者王冠廷報導
圖片來源 ／健康醫療網
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流鼻涕、鼻塞都是生病或過敏時常見的症狀，會使病人難以順暢呼吸，尤其夜間躺下鼻涕倒流更不舒服，大人可自行將鼻涕擤出，但嬰幼兒無法做到，很容易會堵塞鼻腔，甚至引起感染和發炎導致粘膜腫脹變成「鼻塞」，除了會降低食慾，晚上也不易入睡。此時，若使用吸鼻器將鼻涕引流出來，可以緩解不適，改善症狀。

電動式吸鼻器從最小吸力開始 避免傷害鼻腔黏膜

台灣食藥署說明，居家使用的吸鼻器主要分為電動式及手動式。手動式吸鼻器是以手擠壓球狀氣囊產生吸力，再將軟管尖端伸入鼻孔內，將鼻涕吸引出來，體積較小且方便攜帶，但吸力較弱且不容易消毒清洗；電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，通常可產生較大的吸力，但使用時需小心不要傷害到鼻腔黏膜，建議先使用較低的吸力，反覆少量吸取，以減少吸力、降低不適感。

洗澡後、睡前使用 改善呼吸及睡眠品質

通常洗澡後、睡前，或是鼻涕量累積得太多的時候，適度地幫小寶寶吸出鼻涕，就可以改善呼吸及睡眠品質。但若鼻腔黏膜出現受傷紅腫及流鼻血，就不建議再幫小朋友吸鼻涕，此時應該交由醫師判斷處理。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56434

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