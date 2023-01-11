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一家3口嘔吐拉肚子「不是食物中毒」 感染病毒傳播力持續「長達2周」

記者許政榆／台北即時報導
書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用。（書田診所提供）
書田診所小兒科主治醫師蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用。（書田診所提供）

冬季小心諾羅病毒流行！8歲的阿傑（化名）日前半夜開始出現噁心、噁吐、肚子痛，早上由家人帶至門診檢查，體溫37.6度微發燒，經檢查顯示腸音偏快合併上腹壓痛，詢問病史才知，阿傑的爸媽在這2、3天前也有類似症狀，且伴隨腹瀉，懷疑是諾羅病毒感染，醫師提醒，經過藥物治療後，仍要注意勤洗手、加強個人衛生習慣，避免病毒持續傳播。

台灣書田診所小兒科主治醫師蘇軏指出，諾羅病毒流行期為每年11月至隔年3月，傳染力很強，大人與小孩都可能罹患，易引發群聚感染，容易會誤以為是食物中毒。常見感染途徑，包括吃到被病毒污染的食物、水，摸到被病毒污染的物體，再觸碰到自己的眼、口、鼻、眼睛黏膜，以及吸入患者的嘔吐物、排泄物產生的飛沫。

蘇軏表示，若受到感染，在經過12到72小時的潛伏期後便會出現症狀，多數在1到3天內便會好轉，常見症狀有噁心、嘔吐、腹瀉、腹痛，也可能合併發燒、頭痛、肌肉酸痛等。在臨床上，醫師會依照患者年齡、症狀、接觸史、理學檢查等做出判斷，因沒有特別抗病毒藥物使用，不一定會將糞便送實驗室檢驗。

蘇軏指出，感染諾羅病毒患者，目前會以支持性療法為主，給予症狀緩解藥物，不過患者因為嚴重嘔吐、腹瀉，會造成體液流失，建議病程中要注意補充水分、電解質，本身有慢性病、年紀較小兒童要特別注意脫水症狀，如尿量明顯減少、精神反應不佳、哭鬧時眼淚減少等，同時會特別衛教以避免交叉傳染。

蘇軏說，民眾常用的酒精性消毒劑，對諾羅病毒效果不佳，患者接觸過的環境、器物表面，建議以稀釋過的漂白水消毒，在接觸患者後、用餐前、如廁後也務必用肥皂或洗手乳正確洗手。為避免透過飛沫傳染，接觸患者或是在處理其嘔吐物、排泄物時應配戴口罩。研究指出，有些患者即使症狀緩解，散播病毒的能力仍可以持續長達2週，因此只要家中有病人，要持續注意衛生習慣，並盡量避免與其共食。

蘇軏提醒，諾羅病毒引起的急性腸胃炎傳染力很強，且目前沒有疫苗，因此平時要養成勤洗手習慣，特別是流行期的冬季，千萬不要因為天冷而隨便洗手，要確實的用肥皂或洗手乳把手洗乾淨，同時注意食品、環境衛生，務必將食物煮熟後再食用，另外感染者也要避免處理餐點，以免病毒汙染食物進而傳染給其他人。

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