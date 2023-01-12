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「化」險為「胰」癌症晚期積極治療 五旬婦不放棄生命

健康醫療網／記者鄭宜芬報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

胰臟癌排行110年十大死亡癌症第七名，且因胰臟位置隱密，早期症狀不明顯，因此感到痛覺恐已是晚期。胰臟癌病程發展快速，發生人數幾乎等於死亡人數，五年存活率低於5%，因此被稱為「癌中之王」。高雄長庚血液腫瘤科主治醫師邱泰然表示，雖然胰臟癌病程進展快速，但只要積極配合治療，就有機會提升治療成效、延長總生存期；他分享，有名50歲的女性病患確診晚期胰臟癌後，接受了二合一組合化療，存活時間打破了以往胰臟癌病患「平均只能再活1年」的魔咒。

癌王位置隱密奪命快速 平均5年存活率僅5%

為何胰臟癌令人聞之色變？邱泰然醫師說明，因胰臟隱藏在胃部後方，早期癌變難以透過腹部超音波檢查，隨著腫瘤變大，造成膽管阻塞、黃疸，或者是侵犯鄰近的器官時，才會產生疼痛，但此時病況大多已進入晚期，腫瘤難以手術將切除，最後的治療選項僅剩化療，這就是胰臟癌目前的治療困境。

根據統計，80%的患者確診時為晚期，平均5年存活率不到5%。根據邱泰然醫師的臨床觀察，有些患者會因害怕副作用，或因副作用導致身體狀況下降，甚至因不想長時間待在醫院等疑慮，而不願接受治療，卻導致疾病惡化更快速、加速死亡的到來。

晚期治療以組合化療為主

邱泰然醫師進一步說明，約有20%患者於早期發現胰臟癌，可優先進行手術，但針對轉移性或是晚期胰臟癌，因腫瘤通常難以手術切除；邱泰然醫師分享，現有的治療方式包括化學治療、標靶藥物、免疫療法、放射治療等，但多數患者對於標靶藥物、免疫療法或放射治療的反應不佳，因此主要是以組合式化療，也就是同時使用兩種(或以上)化療藥物進行治療，以提升療效，延長存活時間。

「不同的治療方式適合不同的病患，但仍須評估患者身體狀況為主。」邱泰然醫師說明，胰臟癌病患普遍年長，可能合併多種慢性病，或患者本身身體狀況就不太好，這時會建議以二合一組合進行治療，該組合的副作用較小，且不必住院，門診注射即可完成；目前該組合也是NCCN (美國國家癌症資訊網) 國際治療指引建議的一線治療選擇。邱泰然醫師補充，雖目前有口服化療藥物，但口服形式患者較容易忘記服藥，進而影響療效，因此目前仍以注射的二合一化療為主流，對患者的日常生活及治療狀況影響較小。

晚期胰臟癌治療路艱辛 團隊治療不放棄希望

邱泰然醫師分享，有位50幾歲的女性一確診就是晚期胰臟癌，接受放射線治療加上化療後仍復發，在2017年後接受了二合一化療，在不幸地藥物無效後；仍有健保藥物接續治療，截至目前已穩定治療5年，打破了以往胰臟癌病人平均只能再活1年的魔咒。

雖然晚期胰臟癌相較一般癌症兇惡，但邱泰然醫師也說明，現在組合化療除了能有效延長存活時間，且便利性高。同時，若患者真的因副作用感到不適，也有對應的藥物可緩解症狀；如病患出現手腳麻痺的副作用，可浸泡熱水或服用維他命B來緩解。

邱泰然醫師叮嚀，晚期胰臟癌的治療核心是不放棄治療，且包括內外科醫師、放射科醫師、營養師、心理師甚至社工師等醫療團隊，都會共同協助患者以達到最好的治療效果。他也鼓勵，只要病患有信心、積極配合治療、照顧好自己的身體，即使晚期胰腺癌的病患，還是有機會「化」險為「胰」，延長存活時間、保有良好的生活品質。

【延伸閱讀】

76歲嬤破胰臟癌「癌王」魔咒 　前導化療再手術6年不復發

「剩半年可活」　七旬婦晚期胰臟癌藉二合一化療突破魔咒

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56415

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