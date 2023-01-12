手舉不起來恐不是50肩 50歲婦人梳頭髮沒氣力竟是免疫疾病

（圖：健康醫療網提供）

58歲何姓婦女近幾個月感到疲軟無力，走點路就氣喘噓噓，連梳頭髮都沒氣力，體重也快速下降，她懷疑肝臟有問題，也可能有五十肩，才會手舉不太起來，後來因呼吸急促掛急診，經檢查才發現是免疫疾病多發性肌炎。

多發性肌炎 影響到呼吸就危險

台灣衛福部彰化醫院免疫風濕科醫師王仕凱表示，多發性肌炎的特點是對稱性的上下肢近端出現肌肉 無力，以及包含肝功能指數在內的肌肉酵素升高，何女比較危險的是，她不只是四肢近端肌肉受侵犯導致無力，呼吸系統的肌肉也受侵犯，以致呼吸急促，用類固醇及免疫抑制劑治療後，目前穩定恢復中。

罕見自體免疫疾病 好發中年女性

王仕凱醫師說，多發性肌炎為少見的自體免疫疾病，好發於中年女性，常合併惡性腫瘤 ，最常見於鼻咽癌，此個案經會診後，排除合併癌症 ，讓何女鬆了一口氣。

何女回診時向醫師表示，現在終於可以梳頭、也可以輕鬆刷牙，疲累感也漸漸消失，最重要的是她終於可以再下田去，不過，還是擔心會再復發。

維持良好生活作息 降低復發機率

多發性肌炎發生原因仍不明，研判可能是免疫系統有缺陷，在病毒或細菌感染時，引發抗體攻擊自己。王仕凱醫師指出，一般認為，作息正常、紓解壓力，應能降低復發的機率，最重要的是定期追蹤，才能在合併癌症時早期發現治療；另有研究發現約5成的病人會因為肺臟受侵犯出現肺部纖維化，也要定期檢查。

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資料來源：健康醫療網

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