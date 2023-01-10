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九旬老婦拐到腳就骨折 骨質疏鬆惹的禍

記者胡蓬生／苗栗即時報導
游姓老婦拐到腳左大腿疼痛不已，經檢查發現是股骨頸脆弱性骨折（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）
游姓老婦拐到腳左大腿疼痛不已，經檢查發現是股骨頸脆弱性骨折（紅圈處）。（大千綜合醫院提供）

91歲游姓老婦有骨質疏鬆問題，在家行走時不小心拐到腳，左大腿疼痛不已，被送至急診就醫，確認為股骨頸脆弱性骨折，先由骨科安排手術，之後轉入復健病房進行復健科急性後期照護計畫，由物理治療師、營養師、護理師、個管師專業合作幫助老人家恢復行走功能，出院後也能回歸正常生活。

台灣苗栗市大千綜合醫院骨科醫師羅浩儒表示，像游姓老婦一樣有骨質疏鬆的病人，如果不小心轉個身或扭了一下，都可能造成股骨頸骨折的問題發生，如果骨頭沒有移位嚴重，只是有裂或卡住的情況，可以用很小的傷口打三根螺釘進去固定，幫助病人較快恢復。

物理治療師梁詩玄協助老人家進行復健科急性後期照護計畫（PAC），她表示，復健治療的過程會教導病人做床邊活動與正確的轉位技巧，並使用助行器練習站立與行走，加上每天的徒手及儀器治療，可減緩病人疼痛與關節活動度不足的問題，在完善治療與訓練下，病患可自行使用助行器，出院後也順利銜接後續日常生活功能。

羅浩儒表示，據調查女性發生骨質疏鬆合併股骨骨折的機率是男性2倍以上，由於婦女停經後，骨質密度會快速下滑，因此建議停經婦女每年要追蹤一次骨質密度，並且補充鈣片、適當日照、保持運動習慣等方式來預防骨質疏鬆。如果骨質疏鬆狀況惡化，可配合醫師接受治療，確保骨質密度控制良好。

羅浩儒醫師建議，婦女停經後要注意骨質疏鬆的問題，才能避免骨折的發生。（大千綜合醫...
羅浩儒醫師建議，婦女停經後要注意骨質疏鬆的問題，才能避免骨折的發生。（大千綜合醫院提供）
梁詩玄物理治療師表示，PAC復健透過專業團隊合作，幫助病人順利恢復日常生活。（大...
梁詩玄物理治療師表示，PAC復健透過專業團隊合作，幫助病人順利恢復日常生活。（大千綜合醫院提供）

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