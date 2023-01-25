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運動+補充營養品 延緩膝蓋老化

陳雨鑫
避免膝蓋提早老化，應鍛鍊膝蓋周邊的肌力。（本報資料照片）
避免膝蓋提早老化，應鍛鍊膝蓋周邊的肌力。（本報資料照片）

別以為膝蓋退化只發生在長輩身上，「不動」或「過動」都可能讓膝蓋退化的時間提早。台灣物理治療師簡文仁表示，膝蓋「退化」與「老化」僅一線之隔，兩者的對抗策略有所不同。膝蓋提早出現退化症狀，須趕緊調整生活作息；若膝蓋出現老化症狀，則建議透過運動與適當的營養補充品保養，延緩老化速度。

出現3大症狀 代表退化中

簡文仁表示，健康的膝蓋走起路不會有異常感覺，一旦有任何異狀，就得意識到可能是退化或老化了。退化與老化的差異，除了從年紀做最簡易的辨別以外，還可透過膝蓋的能力是「逐步變差」判斷。

退化中的膝蓋會有三大症狀：

1.早上起床時，膝蓋會感覺到「晨僵」。

2.膝蓋無力，不如平常行動自如。

3.有痛感，如刺痛、鈍痛、僵痛。

已經老化的膝蓋，初期難以與退化膝蓋出現的三大症狀做分辨，但老化的速度遠慢於退化的速度。

「無力感」明顯 爬樓梯費力

老化最顯而易見的症狀為「無力感」，膝蓋的肌耐力變差，年輕時可以一口氣從一樓爬到五樓，但慢慢地從一樓爬到三樓時，腿就痠了，後續漸漸變成從一樓到二樓時都感覺到費力。再者是關節靈活度變差，腳漸漸沒辦法抬高，或是蹲下去時卡卡的。

簡文仁表示，除了上述症狀以外，如果膝蓋摸起來「冰涼」，顯示腿部的血液循環不佳，血液循環不佳雖然不是導致膝蓋退化的直接原因，但間接顯示活動較少，久而久之就可能提早發生退化。過去總認為過度使用膝蓋的運動員，或是長期做勞力工作，如搬家等，膝蓋損耗較快，實際上，長時間沒有走動，膝蓋周邊肌肉缺乏耐力，使用膝蓋時較容易受傷，也增加提早退化的機率。

膝蓋「無力感」為最常見老化症狀，爬樓梯越來越費力。（本報資料照片）
膝蓋「無力感」為最常見老化症狀，爬樓梯越來越費力。（本報資料照片）

50歲開始老化 先鍛鍊肌力

簡文仁表示，人的體能高峰在25歲，25歲到40歲是體能的高原期，40歲到50歲體能開始走下坡，50歲以後開始老化，體能明顯變弱。避免膝蓋提早老化，從現在起，建議開始動起來，鍛鍊膝蓋周邊的肌力。

除了運動之外，長輩能適度補充保養關節的營養補充品，如葡萄糖胺、軟骨素等，同時也能補齊強健肌力的「咪唑胜肽化合物」就像蓋房子一樣，先用鋼筋穩固基礎、再用水泥支撐輔助，相輔相成保養才會全面且到位。

簡文仁表示，葡萄糖胺、軟骨素可幫助關節分泌潤滑液，咪唑胜肽化合物則是幫助長肌肉，肌肉的增加需要攝取蛋白質，不過長輩牙口多數不好，肉的攝取變少，蛋白質屬於長鏈胺基酸，咪唑胜肽化合物是由兩種以上的胺基酸結合，屬於比較細的胺基酸，人體吸收快，而咪唑胜肽化合物存在於洄游魚類體內的肌肉中，是魚類活力來源之一。

過重增加負擔 健身要適度

其餘配套方式可從均衡飲食以及減重著手，簡文仁表示，體重過重也會增加膝蓋的負擔。他提醒，瘋健身或過度運動反而導致身體發炎，正常運動是今天運動完，雖然當下會痠痛，但睡一覺後隔天通常沒感覺，如果運動後疼痛感持續，建議就醫。

長輩鍛鍊肌力，可以坐在椅子上，從簡單的運動開始著手。（本報資料照片）
長輩鍛鍊肌力，可以坐在椅子上，從簡單的運動開始著手。（本報資料照片）

長者5招練腿力

年紀較長的長輩則可以從簡單的運動開始著手，他建議居家做5招鍛鍊肌力運動。

1.起立蹲下

坐在椅子上，再起身，一次做10個，每次做三組。可透過坐與站之間，增加膝蓋周邊的肌力。

2.打地鼠

坐在椅子上，腳往前抬，腳前方放置類似九宮格的目標或是幻想前方有九宮格，抬起的腳抬到九宮格的每一個格子。如果腳沒辦法抬高，則建議坐在椅子上，九宮格放在地上，用踩的去踩每一個九宮格的格子。可訓練反應也能訓練平衡。

3.屁股搬家

坐在椅子正中間，接著屁股往椅子右邊移動，再往左邊移動。

4.高低跑

坐在椅子上，雙手扶在椅子上，雙腳抬起做跑步的動作。

5.內八外八

坐在椅子上，雙腳踏地，呈現內八動作、接著再做外八動作，反覆做。

肌肉 關節 健身

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