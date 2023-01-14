手抖怎麼回事？ 當心「疾病」引起

若患者單側突然沒力，手部平衡變差，拿東西時會感覺到手軟，用力時會感到手抖，就可能是小中風的症狀。（本報資料照片）

面對令人驚嚇或緊張時刻，全身會不自覺顫抖，光是拿一杯水極可能手抖到將水灑出；但如果沒有外在刺激卻引發手抖，有可能是「疾病」引起。

緊張型手抖 無需治療

常見會導致手抖的疾病，包括甲狀腺亢進、甲狀腺低下、帕金森氏症、阿茲海默症等，緊張引起的手抖常在情緒度過後改善，但疾病引起的手抖，則會在做特定動作時，出現明顯的手抖症狀。

台灣國泰醫院老人醫學科主任黃柏堯表示，多數的手抖都與疾病有關，部分屬於遺傳，部分屬於後天疾病引起。遺傳的「原發性顫抖」，這類患者天生在做特定動作時就會手抖，例如將手抬高、手平舉時，無法控制肌肉而引發顫抖，該情形除非嚴重影響生活，否則不需要特別治療。

甲狀腺異常 手抖不典型

甲狀腺亢進及甲狀腺低下的患者，也會用「手抖」表現，但通常並不典型。醫師在診斷時，會請患者雙手平舉，如果有微微顫抖，加上抽血檢驗甲狀腺功能異常，即可依此判定診斷。甲狀腺亢進或低下，常發生在20歲到40歲的人身上，以女性為大宗，甲狀腺疾病的患者大都是年輕人，鮮少年紀超過40歲以上者會發生甲狀腺疾病，40歲以後發生的手抖，大多與腦部有關。

黃柏堯指出，腦部導致手抖症狀的疾病，如帕金森氏症、腦中風 後引發的血管型失智 症、小中風等。小中風是指大腦特定部位的血液供應暫時受阻，導致產生神經系統的功能障礙，發作時類似中風症狀，若患者單側突然沒力，手部平衡變差，拿東西時會感覺到手軟，用力時會感到手抖，就可能是小中風的症狀。

帕金森氏症 靜止型手抖

帕金森氏症典型症狀就是「手抖」，且為靜止型手抖，不需要做特定的動作時，靜止時手就會不自覺抖動。帕金森氏症的發生，主要是腦中多巴胺分泌不足，投以多巴胺後，症狀明顯改善，就能明確判定為帕金森氏症，目前帕金森氏症的藥物治療效果不錯，從單側手抖進展到雙側手抖，能控制在三到五年以上才發生。

失智症患者也是腦部功能異常所導致的疾病，腦部曾受傷、如腦中風患者等，都是罹患失智症的高危險群。失智症患者除了有認知功能異常的表現外，初期症狀會以身體僵硬、手抖、步態不穩表現。診斷上，可以先從認知功能判斷，再查看是否有其他手抖、身體僵硬等症狀。

地中海飲食 可預防失智

中風、帕金森氏症、失智症都是手抖背後較為嚴重的疾病，黃柏堯表示，避免中風的發生，建議控制體重、三高、減少抽菸飲酒，維持正常的生活型態；帕金森氏症多與遺傳有關，可以透過基因檢測 了解，同時需要維持正常的生活型態；導致失智症較為大宗的原因仍是腦中風，降低發生的機率與預防中風的方式相同。

平時的飲食上，預防失智症可以採地中海飲食，多攝取鋅、B12、葉酸等，降低身體發炎的機率，蔬菜量要攝取足夠，幫助腸胃道健康，黃柏堯出，腸胃道被譽為人體第二個大腦，腸道平衡是近年愈來愈重視的議題，平時應讓生活步調盡可能平衡，避免壓力過大，維持運動頻率，也能降低身體發炎的機率，遠離疾病上身。