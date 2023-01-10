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推拿按到腹部硬塊以為宿便 就醫才驚：葡萄柚大肌瘤

健康醫療網／記者張慈恩報導
圖片來源 ／健康醫療網
圖片來源 ／健康醫療網

30歲未婚OL小莉（化名）前往SPA美體店推拿紓壓，被按摩師發現腹部腫大硬塊提醒就醫，原以為是宿便，檢查後竟是13公分大子宮肌瘤。小莉擔心開刀會影響往後生育，所幸在林口長庚醫院婦產科陳威君醫生妙手下，以無創海扶刀手術成功消融8成肌瘤，長期便秘問題也一併改善，讓她直呼好險有發現！

推拿肚子按到腫塊 以為宿便竟是子宮肌瘤

小莉有定期推拿按摩習慣，日前按摩師按到肚子時，發現有硬塊起初以為是宿便，嘗試想把硬塊推掉，但硬塊太硬了，試過幾次後，按摩師直呼不對勁，建議小莉趕緊就醫。當晚開始，小莉開始感覺腹部硬塊悶痛漲，就近求醫後超音波檢查，竟發現硬塊是子宮肌瘤。

陳威君醫師提到，在門診提到子宮肌瘤，不少人聽到都覺得，肚子裡長一顆瘤非常可怕，事實上，在女性生殖器官是很常見的良性腫瘤，盛行率接近50%，一般肌瘤約3至5公分，但小莉的肌瘤已經13公分大，接近一顆葡萄柚大小。面對如此大的肌瘤，有醫生建議開刀手術取出肌瘤，但小莉尚未結婚，也擔心一但開刀手術會影響往後生育，怕只能剖腹產。

海扶刀從體外聚集能量消融肌瘤 不傷害其他器官

在朋友介紹之下，小莉輾轉了解海扶刀手術，來到林口長庚醫院找婦產科向陳威君醫師求助，經陳威君醫師評估後，以無創海扶刀手術隔著肚皮以超音波消融13公分大肌瘤。

術後半年回診追蹤，小莉子宮內的肌瘤已縮小8成，明顯感到肚子消風許多，且長期便秘情形也改善了，小莉對於手術後的情形非常滿意，也非常感謝按摩師及時警覺，以及醫師手術救治。

陳威君醫師表示如果肌瘤體積小，不會帶來不適症狀，則可與它和平共處，定期追蹤，倘若，肌瘤合併經血量多，經期時間延長，造成貧血，或是肌瘤壓迫膀胱、直腸，引發頻尿跟便秘問題時，則可就醫評估是否需要手術。

陳威君醫師解釋，海扶刀是利用超音波熱效應，從體外將能量集中焦點在體內子宮肌瘤或腺肌症，進而使子宮腫瘤凝固性壞死，優點就是腫瘤以外的子宮組織、及其他正常器官不受到損傷。海扶刀手術後近子宮腔的肌瘤有機會自行排出，其他則靠消融後慢慢變小，｢對於臨床症狀而言，腫瘤縮小一半症狀就會差很多，子宮肌瘤、腺肌所致的月經週期症狀、腫瘤壓迫症狀都會改善。｣ 

【延伸閱讀】

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56424

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