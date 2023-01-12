工作忙三餐吃零食或餅乾果腹 他沒不舒服卻罹「三高、二害」

（圖：健康醫療網提供）

李先生每天從早到晚的忙碌工作，幾乎都很晚下班，三餐多是隨手抓些零食或餅乾果腹，收到健檢報告時，發現好多紅字，細看血壓 、血糖 等檢驗數值都超標一點點，腰圍也過粗，但還好沒有感覺不舒服，就自我安慰「應該還好」，但真的是這樣嗎？

當心「代謝症候群」

台灣國民健康署吳昭軍署長表示，三高 （血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），以上的危險因子中若有三項以上，即是罹患代謝症候群，像李先生這樣腰圍過粗、血壓及血糖偏高，就符合代謝症候群的條件。一旦罹患代謝症候群會增加2到6倍糖尿病、心血管疾病的發生風險，唯有早期管理，才能預防後續慢性病的發生。

必須做好體重管理及腰圍控制，以預防代謝症候群的發生。

台20-64歲民眾 4分之1患「代謝症候群」

依據國民健康署2017-2020年國民營養健康調查，20-64歲民眾代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人當中就有1人罹患代謝症候群，男性的盛行率（30.4%）高於女性（19.7%）。20-64歲的民眾正是打拚事業的年紀，長期處於忙碌、三餐不定時又缺乏運動等不健康的生活型態，雖然沒有明顯的身體不適症狀，但更容易輕忽自我健康管理的重要性。

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資料來源：健康醫療網

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