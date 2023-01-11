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大腸癌高風險族群 多久該篩一次？

健康醫療網
大腸直腸癌治療方式不斷進步，目前治療方式包括手術切除、放射線治療、標靶治療、化療、免疫治療等。(Getty Images)
大腸直腸癌治療方式不斷進步，目前治療方式包括手術切除、放射線治療、標靶治療、化療、免疫治療等。(Getty Images)

根據台灣國健署公布最新癌症登記報告，大腸癌再度蟬聯十大癌症榜首，連續15年位居第一。中華民國大腸直腸外科醫學會理事長楊純豪提醒，大腸癌症狀包括腹脹腹痛、血便、重量減輕、大便變細小、有腫塊等。如發現異狀，可能已是中晚期。

●血便、腫塊 恐為中晚期

中華民國大腸直腸外科醫學會提醒，如果曾經有腹脹腹痛、血便帶有黏液、明顯排便習慣改變、重量減輕、貧血、經常性腹瀉或便祕、大便變細小、可觸摸到腫塊等八大症狀，中晚期的機率很高，千萬不要猶豫，立刻前往醫院檢查，即便確診晚期大腸直腸癌，能以手術治療都能有很高的治癒率。

大腸癌高風險族群包括50歲以上、有腸道病史、大腸癌家族病史者、曾經發現大腸息肉、曾經潰瘍型大腸發炎等。楊純豪說明，醫學上的直系親屬定義與法律不同，父母乃至兄弟姊妹都算，故若有家人確診大腸癌或有相關症狀，務必及早就醫檢查。他表示自己的父親就是大腸癌患者，因此自己也都會做大便潛血檢查與大腸鏡檢查。

一般來說，建議50歲後每兩年應做一次糞便潛血檢查，陽性者建議應進行大腸鏡檢查；具大腸癌家族史者，40歲後每五年接受大腸鏡檢查；遺傳性非息肉性大腸癌患者之民眾，建議20至25歲起，每兩年接受一次大腸鏡檢查；臨床診斷疑似或經基因檢查確診為腺瘤性息肉症候群之患者，建議10至12歲起每年接受大腸鏡檢查。

●日常預防＋勇敢就醫

楊純豪呼籲民眾平時多攝取高纖蔬果，少吃動物性脂肪、紅肉，保持均衡飲食、規律作息、定期篩檢，可有效預防大腸癌。當身體出現疑似症狀時，應立刻安排檢查，即使確診，勇敢就醫也能有良好的治療成果。

大腸直腸癌治療方式不斷進步，目前治療方式包括手術切除、放射線治療、標靶治療、化療、免疫治療等。

楊純豪表示，大腸鏡檢查能有效發現大腸直腸癌，早期發現可延長病患存活期。大腸檢查結果有四成為第一期病患，在手術治療下，治癒率能夠有95%以上；前三期治癒率平均能達七成左右；即便確診晚期大腸直腸癌甚至腫瘤轉移，在多專科團隊與多線治療並行下，藉著化療配合標靶藥物並切除腫瘤，仍然有機會能治癒、延長存活期。

研究指出，規律運動及每周吃魚，有助於結腸癌患者避免復發。(本報資料照片)
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手術 醫學 癌症

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