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醫師建議：50歲以上定期糞便篩檢 揪出大腸癌

記者邱瑞杰
醫師賴寯志說，早期大腸癌無明顯症狀，透過定期篩檢早期發現，治癒率非常高。(記者邱瑞杰／攝影)
醫師賴寯志說，早期大腸癌無明顯症狀，透過定期篩檢早期發現，治癒率非常高。(記者邱瑞杰／攝影)

巴西球王比利晚年被檢查出罹患大腸癌，日前病逝。醫師指出，早期大腸癌無明顯症狀，若透過定期篩檢早期發現，治癒率非常高；若發現大便有血等異狀，應盡速就醫檢查。

台灣衛生福利部基隆醫院大腸直腸外科醫師賴寯志說，早期大腸癌並無明顯的症狀讓人有跡可循，大部分的大腸癌，都是由大腸的腺瘤或瘜肉後續發生癌化造成，若能在瘜肉階段就發現並切除的話，可以大大降低大腸癌的發生率。

剛滿80歲的張姓老翁，先前到衛福部基隆醫院癌症篩檢櫃台安排例行大腸癌篩檢，糞便潛血檢查呈現陽性。癌篩人員轉介他到大腸直腸外科賴寯志門診評估後，進一步以大腸鏡檢查，發現直腸處有約2公分的病灶，取樣切片檢查證實為惡性腫瘤。

賴寯志表示，張姓老翁生活習慣好，每天排便正常，沒有過重大手術，家族也沒有大腸癌相關病史，得知罹患大腸直腸癌很驚訝。老翁在和家人討論後，決定積極治療，住院進行電腦斷層檢查及心肺功能檢查，沒有癌症遠端轉移或是淋巴轉移的影像證據。

張姓老翁接受大腸直腸癌切除手術，術後恢復良好，很快就能進食，一周後出院。賴寯志病理檢查，發現老翁是第一期的大腸直腸癌，早期癌症平均五年存活率可達90%以上，後續不必接受化學治療，只要定期追蹤即可。

賴寯志認為，飲食西化、大腸癌發生率逐年攀升，應重視大腸癌篩檢，尤其50歲以上民眾；大腸癌病人有年輕化趨勢，50歲以下青壯年，家族若有大腸癌病史也不能輕忽。

賴寯志表示，民眾若發現大便中有血、有黏液、變細小，或者排便習慣改變，例如一下腹瀉、一下便祕，突然經常性腹瀉或便祕，體重減輕或貧血等異狀，甚至觸摸到腫塊，應盡速找專科醫師檢查。平時可多吃蔬菜、水果，少吃肉類，避免吃煙燻或燒烤類食物，維持每日運動及兩年一篩檢的習慣，即可有效預防大腸癌。

台灣基隆醫院外科主任柯芳序說，門診常見民眾糞便潛血檢查陽性，會要求「再檢查一次」，而不是進一步接受大腸鏡檢查。醫師有時會「考量」病人的心理狀態，讓他再做一次糞便採檢，但做三次糞便潛血檢查，只要有一次陽性就應該做大腸鏡檢查，其實沒有必要做第二次糞便篩檢。

篩檢 癌症 手術

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