我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

WSJ：疫情嚴重仍為20大維穩引抗議 促習突然鬆綁

移民難解…拜登上任首訪美墨邊境 德州長批晚2年

丈夫腎臟出血疑被家暴…竟是胃壁癌擴散

記者鄭國樑／綜合報導
胃癌早期幾乎不會有明顯的症狀，就算有也與普通胃病相似，很容易被忽略。此為示意圖。（Getty Images）
胃癌早期幾乎不會有明顯的症狀，就算有也與普通胃病相似，很容易被忽略。此為示意圖。（Getty Images）

一名36歲男子上個月下班後劇烈腹痛、腰痛、盜汗，由妻子陪同到醫院，醫師初步評估時雖然不排除腎結石，但觀察病人同時有臉色蒼白、低血壓症狀，因此進一步安排電腦斷層發現腎臟出血。

腎臟出血常見於外力鈍傷所致，台灣衛生福利部桃園醫院醫療團隊一度支開妻子，確認病人身體有無外傷或瘀青，同時反覆確認病人有無遭受家庭暴力可能。男子感謝院方這麼細心，忍著不舒服苦笑說：「她（太太）沒打我啦，我也沒有撞到。」桃園醫院急診室護理師林庭妤說，醫療團隊排除疑慮同時，緊急會診外科醫師手術，外科醫師發現病人是因後腹腔胃壁癌擴散到腎臟組織，導致出血。

衛生福利部桃園醫院急診部部長鍾亢說明，胃癌早期幾乎不會有明顯的症狀，就算有也與普通胃病相似，很容易被民眾忽略，例如消化不良、脹氣、食欲差、肚子不大舒服或上腹部脹痛不適，同時伴有輕微的噁心、反胃、胃灼熱感、打嗝、胃口改變，全身倦怠無力或下痢等，因此較難察覺。但隨著癌組織的擴大和深入胃壁內層，開始有體重減輕、食欲不振、疲倦、吞嚥困難，或持續性嘔吐、腹水等症狀，這類症狀發生時，病情往往已進入中晚期胃癌。

鍾亢指出，胃癌好發於50歲以上男性，另外，胃癌也與幽門螺旋桿菌、家族病史、醃漬食物、抽菸、胃切除手術等因素相關；可透過胃鏡、消化道攝影、電腦斷層及病理切片檢查發現胃癌。治療方式以外科手術為主，較為後期的病人也可嘗試放射線治療、化學治療或標靶治療等方式。

林庭妤衛教宣導時常提醒，胃癌早期雖說不易察覺，但胃癌可以說是典型的「禍從口入」，如果飲食習慣不規律、喜好油膩、甜食、巧克力、過多的辛辣食物，並習慣在短時間內掃光飯菜；還有抽菸過多、應酬喝酒者，也會不斷刺激胃酸分泌，加大胃酸對胃黏膜的損害，此類高危險族群請務必定時體檢追蹤，不要忽略胃癌發出得警訊。

手術 福利 血壓

上一則

冬天靠黑色食物吃補 中醫師：體外養生更重要

延伸閱讀

什麼時候該洗腎？ 腎病進入第五期 就要有心理準備

什麼時候該洗腎？ 腎病進入第五期 就要有心理準備
腎絞痛 可能是體內結石引起

腎絞痛 可能是體內結石引起
南加內陸家暴男向警方揮刀遭擊斃

南加內陸家暴男向警方揮刀遭擊斃
「三高」也傷腎 注意可能徵兆

「三高」也傷腎 注意可能徵兆

熱門新聞

圖片來源 ／健康醫療網

便秘的9大原因 「堅持每天排便」是錯誤觀念

2023-01-07 01:30
年關到工作及家務多，醫師提醒如身體部位出現疼痛不適，應及早就醫檢查，以免延誤病情。（記者蔡維斌／翻攝）

登大樓健步如飛不到1周坐輪椅 醫師提醒年關到要小心

2023-01-03 07:10
趙昭明是，人體食用雞腳、豬腳後，經過腸胃吸收，要到真皮層的膠原蛋白數量非常少。（本報資料照片）

吃雞腳、豬腳可「補充膠原蛋白」？ 醫師：效果相當有限

2023-01-02 04:41
第一式：手臂交叉伸展，一手抓另一手的腕部做手臂交叉伸展，每次做10秒到15秒，可一回合可做5到10次，一天做3到5回合。（記者王昭月／攝影）

主婦大掃除痛到肩膀不能抬 可靠這3招解除疼痛

2023-01-06 05:56
醫師表示，很多人以為只有胖的人才會罹患脂肪肝，事實上瘦的人也會有，透過運動、飲食與規律作息等方式，仍可獲得控制與改善。（門諾醫院提供）

瘦子也會得脂肪肝 運動均衡飲食是預防不二法門

2023-01-05 17:42
（圖：健康醫療網提供）

被失眠困擾嗎？這13個題目 中2項就該就醫

2023-01-02 00:00

超人氣

更多 >
放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價

放棄螞蟻控制權：馬雲吐槽王岐山後 最昂貴的代價
賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋

賣國不為錢 美史上「破壞性最強」女間諜 坐牢20年後獲釋
談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單

談判失敗 輝瑞Paxlovid因高價未納入中國醫保藥品清單
運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金

運鈔車在紐約大通銀行門口 被3賊偷走30萬元現金
海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜

海淘集運來美踩雷 華人：沒比在美買便宜