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天冷「胸口悶痛」以為小感冒 就醫竟是急性心肌梗塞險喪命

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

近日一位63歲大學教授，忽然感覺胸口悶痛，延伸到脖子和下巴，原本以為是天冷的小感冒，但隨症狀越趨嚴重，緊急就醫經心電圖檢查為急性心肌梗塞，合併有心律不整和心因性休克，屬於分級中最嚴重的第四級，死亡率極高。所幸心臟醫療團隊啟動緊急心導管手術，將阻塞的右冠狀動脈打通，並放置金屬塗藥支架，讓他順利撿回一命。

心血管三高疾病者 留心冠狀動脈疾病

高市聯醫心臟內科主治醫師戴大信提到，連日持續低溫，導致多起急病救護案件發生，除了保暖之外，有心血管或三高疾病的患者，應額外注意冠狀動脈疾病的發生，若出現胸口悶、痛、呼吸喘，甚至是盜汗或昏眩等症狀，就有可能會引起腦中風或心肌梗塞等，務必注意身體狀態。

天氣寒冷心血管收縮 易導致急性血栓

戴大信進一步說明，天氣寒冷時，人體新陳代謝與血液循環較慢，天冷加速血管收縮、增加心臟負荷，一旦血管內急性血栓產生，就容易發生心血管疾病，加上飲食三高（高油、高鹽、高糖），血中低密度膽固醇長期過高時，更會加速動脈硬化，使血管狹窄並失去彈性。

>除了血壓增加外，也會使血管產生血脂肪沉積產生血管斑塊，容易造成血管硬化阻塞嚴重，健康就會出現問題。

胸悶、痛、喘、盜汗應儘速就醫

戴大信提醒，不管是在室內還是室外，都要隨時做好保暖措施，年長者如果有外出運動，一定要做好伸展和暖身運動，在洗澡或泡溫泉的時候，也要避免溫差過大；另外有心血管疾病患者也要定期做血壓的量測，並遵守醫師指示服用藥物。

值得一提的是，寒流期間，同住家人更要加強關心家中長輩狀況，一但有胸悶、痛、喘、盜汗等疑似心臟病症狀，要儘速就醫，避免錯失黃金治療時機。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56334

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