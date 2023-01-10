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心肌梗塞誤當感冒 大學教授險喪命

王昭月
心肌梗塞好發於天氣變化之際。(Getty Images)
心肌梗塞好發於天氣變化之際。(Getty Images)

天氣突然變冷，一名63歲大學教授突然胸口悶痛，疼痛感蔓延到脖子和下巴，原以為天冷小感冒，但症狀越來越嚴重，就診一查是死亡率極高的急性心肌梗塞。醫師提醒，天冷除保暖外，有心血管或三高疾病的患者若出現胸口悶、痛、呼吸喘甚至盜汗或昏眩，要小心可能腦中風或心肌梗塞。

台灣高雄市立聯合醫院心臟內科主治醫師戴大信說，這名教授當時心跳每分鐘僅40下、血壓降到80毫米汞柱，合併有心律不整和心因性休克，在急性心肌梗塞分級中屬於最嚴重的第四級，死亡率極高。 醫院為他做心導管手術並放置金屬塗藥支架，打通右冠狀動脈，病情好轉。

冠狀動脈塗藥支架置放手術，術前、術後對照。（圖：高市聯合醫院提供）
冠狀動脈塗藥支架置放手術，術前、術後對照。（圖：高市聯合醫院提供）

戴大信表示，心血管疾病危險因子包括年齡、肥胖、高血壓、高血脂、糖尿病、抽菸和家族遺傳，罹患冠狀動脈疾病者除定期服藥或手術檢查，更需規律運動改善飲食及生活型態。尤其冬季溫度變化大，人體新陳代謝與血液循環較慢，低溫也加速血管收縮，是心血管疾病高峰期。

因此不管在室內或室外，隨時要保暖，年長者外出運動前要做好伸展和暖身運動，洗澡或泡溫泉也要避免溫差過大；定期做血壓的量測，並遵守服藥物指示。有胸悶、痛、喘、盜汗等疑似心臟病症狀，要儘速就醫避免錯失黃金治療時機。

高雄市衛生局長黃志中也提醒，為預防心血管疾病或急性中風發作，應掌握「慢、熱、起、穿、行」五要訣，慢起身、做暖身、天暖再出門、穿著保暖。長者睡前可在床邊先備妥保暖衣物，半夜起身或早上起床時動作放慢，記得先活動四肢，做好暖身運動，穿外套保暖後再慢慢下床。起身後也不要急著活動，最好先補充溫開水暖身。

習慣早起運動的長者，可等天暖再出門或改為室內運動，減少暴露低溫產生的健康危害。心血管疾病患者最好避免單獨出門活動，也選擇容易穿脫及適合肢體活動衣物，運動前先暖身，活動時適度補充水分，避免血液濃稠而使血壓上升的機率。

高血壓 心血管疾病 手術

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