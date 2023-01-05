天寒地凍 小心細胞「結冰晶」眼球也會凍傷

（圖：健康醫療網提供）

世界各地入冬以來，暴風雪、寒流接連來襲，已有不少民眾凍死。據CNN報導，美國專家表示，當血管收縮、皮膚表面溫度下降、細胞凍結成冰晶，人體就會凍傷，甚至連眼睛都會凍傷，相當危險。美國疾病控制和預防中心（CDC ）也特別提供訣竅，提醒民眾注意保暖。

嚴寒對人體的危害

不少人都有四肢冰冷的感覺，美國醫療專家蘇珊薩拉蒙（Suzanne Salamon）說明，「身體所有不同部位的血管都會收縮，試圖保存熱量。身體努力做的就是保護最重要的器官，包括心臟、大腦和肺。身體會試著將手指或腳趾的熱量轉移到軀幹來保暖，因此四肢末端的血管變得非常小，沒有足夠的血液流過。」

寒冷的天氣恐導致心臟病 發作、氣喘、凍傷和失溫。根據研究顯示，全球肇因溫度死亡的主因為寒冷，並非高溫。其中嬰兒和老年人罹患感冒或受傷的風險最高，因為嬰兒容易流失體溫，而老年人產生的身體熱能較少。

凍傷恐傷及眼睛

不僅如此，當血管收縮時、皮膚表面的溫度下降、細胞凍結成冰晶甚至造成損傷，人體就會凍傷。

美國急診科醫師里德寇威（Reed Caldwell）表示，與寒冷相關的皮膚損傷，第一為「霜凍」，這是最外層皮膚組織的冷卻，皮膚會變紅、受到刺激、變敏感，這就是一個警訊。

當皮膚嚴重到蒼白、蠟狀，甚至當組織死亡而變成紫色或黑色，就是「凍傷」，皮膚會麻木、沒有痛感。

薩拉蒙表示，當人在極度冷天外出，甚至連眼睛都會凍傷，相當危險。寒冷導致眼睛裡形成小水泡，或在皮膚上形成小結晶，就會損害到皮膚甚至眼睛本身，血管非常收縮，沒有多少血液能夠流通，這會減少眼睛的血液循環。

當血管收縮以防止體溫過低，就是危險情況。當身體失去的熱量多於產生的熱量時，會導致體溫降到35度以下，危及心臟、神經系統和腎臟，甚至導致死亡，尤其以老年人風險最高。因此專家呼籲民眾多關心社區的老年人，以免發生憾事。

心臟病風險增加

冬天猝死機率大。根據研究顯示，溫度只要降低1度，心臟病發作的風險就會增加2%。薩拉蒙表示，寒冷的天氣會影響心臟，尤其是心血管疾病患者。寒冷的天氣會使血管變窄，增加心臟的壓力。

氣喘患者怎麼辦

不只心臟病風險增高，美國肺臟協會表示，乾燥的空氣可能會刺激呼吸道，因此寒冷的天氣會對肺部造成嚴重破壞，尤其是氣喘等肺病患者受到的影響較大。

專家表示，冷空氣會導致支氣管痙攣，因此患有氣喘和慢性阻塞性肺病（COPD）的人，會發現冬天時症狀更嚴重。呼吸道疾病患者若要外出，務必戴上圍巾，便可從嘴裡吸自己吐出的氣。

保持溫暖的秘訣

應對寒流，民眾能做什麼來保持溫暖？專家表示，一項重要的措施取決於「衣櫥」，建議戴上兩層手套或是連指手套，夾層之間的空氣有助於保溫；緊身衣物對於保暖較無助益，最好是多層疊穿寬鬆的毛衣和披肩；戴耳罩與口罩也有助於保護耳朵和鼻子。

若碰到低溫 天氣又淋濕，專家建議脫掉濕冷衣物，因為濕氣會讓體感溫度更低，同時穿上防水鞋款更好；此外，要避免飲酒過度，因為喝醉不僅會降低對冷天的警覺性，酒精也會導致血管擴張、讓熱量流失。

別讓取暖變燒炭

在寒冷低溫待在室內時，美國疾病控制和預防中心（CDC）提供保暖訣竅：

１、確保1歲以下嬰幼兒別睡在寒冷的臥室，而且穿的夠暖，例如附腳套睡衣、連體毛毯或睡襪。並移開枕頭或寢具用品，因為這些物品可能會導致嬰兒窒息。

２、若有65歲以上的友人或鄰居，最好經常確認他們的房屋是否夠暖。

３、飲食均衡以保暖。

４、避免酒精和咖啡因，因為會讓身體快速散熱。

５、毯子、睡袋、外套、移動式暖氣機是安全的選擇。

６、CDC警示：「煙霧恐致命」，切記勿於車庫、地下室或窗邊使用發電機、瓦斯、木炭烤架、露營爐或類似設備。

外出時注意保暖

１、穿上暖和的衣服，戴上帽子、圍巾和手套，並多穿幾層。

２、如果被受困於糟糕的天氣或戶外，待在車內較為安全。

３、避免在冰上行走或弄濕，若需剷雪建議慢慢來。也避免在結冰的路上行駛。

４、盡量讓寵物待在室內。

原文出處：

https://edition.cnn.com/2022/12/20/health/cold-weather-safety-advice-wellness

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56316

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