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登大樓健步如飛不到1周坐輪椅 醫師提醒年關到要小心

記者蔡維斌／雲林即時報導
年關到工作及家務多，醫師提醒如身體部位出現疼痛不適，應及早就醫檢查，以免延誤病情。（記者蔡維斌／翻攝）
年關到工作及家務多，醫師提醒如身體部位出現疼痛不適，應及早就醫檢查，以免延誤病情。（記者蔡維斌／翻攝）

台灣雲林縣從事大樓保全工作的69歲林先生，身體硬朗健步如飛，每天巡樓、社區，上下幾十層樓，如家常便飯，卻突感背痛、腳發麻，最後竟使不上力，坐輪椅被家人推進診間，診斷患了急性腰椎間盤突出。醫師提醒年關到工作及家務多，莫忽視小痛，若有不適最好趕緊就醫。

被推進診間的林先生，表情痛苦地說，他原本上下樓梯不輸年輕人，1周前突然背痛、左腳發麻，原以為是年紀大背部退化的正常現象，不以為意，結果隔天早上起床後竟痛到使不上力，完全無法走動，整個生活像瞬間停頓，什麼事做不了，得仰賴家人，信心都受打擊。

經初步檢查，可能是神經壓迫，醫師立刻安排磁振造影(MRI)檢查，診斷為急性腰椎間盤突出合併神經的嚴重壓迫。隔天立即安排脊椎椎板移除合併椎間盤切除減壓手術，並經休養治療，他臉上重新恢復笑容對醫師說，從沒那麼輕鬆過，幸好能即時處理，不然神經壓迫久了，後果真不敢想像。

成大醫院斗六分院骨科醫師張釗睿指出，椎間盤退化導致的發炎反應是背痛，除肥胖與勞動性工作，吸菸也是椎間盤突出的高危險因子。通常會出現背部疼痛及下肢痠麻， 9成病人藉由口服消炎藥合併物理治療或復健療程保守治療，或注射類固醇及止痛藥可得到症狀緩解，但若出現下肢無力、甚至大小便失禁，就需要接受緊急的減壓手術治療。

張釗睿說，病人若接受3個月的保守治療卻無改善，就需考慮手術的介入，並依病人年紀、症狀表現、病灶位置及型態考量，規畫選擇傳統開放性手術減壓或微創減壓。

張醫師提醒，治療延遲超過6個月，就可能降低脊椎減壓手術療效和症狀改善程度；因此，出現疼痛或不適症狀應及早就醫，以免貽誤病情，獲最佳治療的效果。

手術 肥胖 骨科

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