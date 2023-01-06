達文西手術結合陰道無孔摘子宮 無痕又無痛

醫師表示，陰道自然孔全子宮切除手術應用靈活的達文西手臂輔助，能提升安全、降低出血、縮短手術時間。（記者林品君／攝影）

民眾進行外科手術 ，「是否留疤」常是一大考量。台灣高雄長庚醫院表示，過去20多年來，微創手術已有顯著進步，腹腔鏡手術有別於傳統手術大傷口，僅需幾個0.5至1.5公分的小洞，就能完成許多複雜手術，也能在術後減輕疼痛、恢復迅速。

高雄長庚醫院日前發表達文西手臂無孔摘除子宮的案例。長庚醫院表示，微創手術是近年醫療發展的趨勢，2015年引進達文西手臂，精密的機械設計讓傳統內視鏡手術提升靈活度、安全性，婦產部更進一步發展「達文西經陰道自然孔全子宮切除手術」，達到術後無痛、無痕。

案例52歲黃小姐經「達文西經陰道自然孔全子宮切除手術」順利摘除含有巨大肌瘤的子宮，黃小姐說，起先是因為摸到腹部腫塊，且經期出血期拉長，併有頻尿情形，才到婦產科診所求診，意外發現子宮長了一顆「小玉西瓜」大小的肌瘤，後轉至高雄長庚就診。

長庚檢查，黃小姐子宮含有直徑12公分、7公分的2顆肌瘤，腹部脹到有如懷孕22周。考慮術後照護及美觀，決定採用「達文西經陰道自然孔全子宮切除手術」，術後麻醉消退沒多久，黃小姐便能自行下床走動，兩天後即辦理出院。黃小姐說這個手術讓他「完全無感」，沒有任何疼痛，也無需術後照護，立刻恢復健康、正常的生活。

婦產部副部長莊斐琪說，陰道自然孔全子宮切除手術囿於陰道口窄小，以及病人個案狀況的複雜度，非常考驗醫師技術，應用靈活的達文西手臂輔助手術進行，能提升安全、降低出血、縮短手術時間，手術舒適度和恢復時間都更符合病人理想。

副院長林志哲說，長庚自2015年3月引進達文西機器手臂，以達文西手臂執行的腹腔鏡手術，相較傳統腹腔鏡，能接受更高的手術複雜度，且大幅改善手術的不適，縮短恢復期。