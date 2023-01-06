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她1年胖30公斤難受孕 醫跨科助產子

趙容萱
台中茂盛醫院為綽號「小陳董」的男寶寶切蛋糕慶祝滿月，祝福他平安健康長大。（記者趙容萱／攝影）
台中茂盛醫院為綽號「小陳董」的男寶寶切蛋糕慶祝滿月，祝福他平安健康長大。（記者趙容萱／攝影）

32歲陳女婚後一年內胖了30公斤，求子未果，就醫發現有高血脂、多囊性卵巢和子宮肌瘤等病症，經控制血糖，體重半年內由115公斤降至105公斤，並摘除肌瘤、接受試管療程後成功受孕，上月底產下3500公克健康男寶寶。

台灣台中茂盛醫院家庭科醫師呂昀珊說，國健署最新公布的調查顯示，台灣育齡女性(19歲至44歲)平均體脂率(脂肪質)達36.4%，超過3成的育齡婦女為屬難受孕的胖子，這是嚴重的警訊，呼籲體重過重的求孕婦女要正視此問題。

茂盛醫院為綽號「小陳董」的男寶寶切蛋糕慶祝滿月，開心送給「小陳董」彌月禮物，齊聲唱生日歌、切蛋糕，祝福他平安健康長大。

茂盛醫院不孕科醫師李俊逸說明，最近人工生殖報告顯示說明，多種因素導致不孕的婦女超過32.2%，試管療程成功率極低，所幸茂盛醫院出動跨科醫療團隊幫助陳姓婦人達成求子心願。他呼籲，過重想求孕的婦女助孕，要先檢驗血糖、生殖系統等項目，對症下藥、處理。

陳女表示，她2年前結婚，婚後積極做人未果，因工作壓力曾在1年內胖了30公斤，為瘦身跑去健身房運動，教鍊提醒她健檢，但又查不出原因，至茂盛醫院孕前健檢才查出有多囊性卵巢和子宮肌瘤，而且血糖值異常飆高。

李俊逸說明，由於BMI控制在24以下才容易受孕，因此陳姓婦人先轉至家醫科控制血糖，並積極減重10公斤，接著由婦產科醫師林于翔採「3D單一切口微創腫瘤切除手術」摘除多發性肌瘤後，再到不孕科接受試管療程，運用「胚胎影像即時監控系統」及「電腦AI人工智慧系統」，植入一顆特優等胚胎後，成功產子。

血糖 手術 健身

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