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代謝症候群 飲食、運動、減重、戒菸4招逆轉

許政榆
醫師提醒，代謝症候群患者透過健康飲食等調養，有機會逆轉危害。（Getty Images）
醫師提醒，代謝症候群患者透過健康飲食等調養，有機會逆轉危害。（Getty Images）

代謝症候群患者逐漸增加，以台灣為例，根據國健署國民營養健康調查，20至64歲民眾罹患代謝症候群盛行率為24.8%，相當於4人當中就有1人罹患代謝症候群。醫師提醒，遠離代謝症候群應提前預防，尤其採取「健康促進」模式，包括飲食、運動調整、體重控制、戒菸戒檳榔等四大招去注意三高管理，就有機會逆轉慢性病危害。

→→代謝症候群危險因子

國健署調查，男性代謝症候群盛行率30.4%，高於女性19.7%。國健署長吳昭軍表示，三高（血壓高、血糖高、血脂高）和二害（腰圍過粗、好的膽固醇不足），上述五項危險因子含有三項以上，即是罹患代謝症候群。一旦罹患代謝症候群，會增加2至6倍糖尿病、心血管疾病的發生風險。

中華民國醫師公會全國聯合會常務理事黃啟嘉表示，包括三高等許多疾病初期時，若調整飲食、運動等生活習慣，將體重、腰圍控制在正常值，是有機會將疾病逆轉的，甚至像是早期糖尿病，用藥也可以慢慢減少、甚至完全不用藥。

→→健康監測 幫病人減藥

黃啟嘉表示，過去制度、誘因不夠積極，整體醫療環境容易忽略「監測價值」，像是病人會認為「看醫師就是要拿藥」，醫師苦口婆心建議病人改變飲食習慣、運動等，病人還不一定想聽，有種「好心被雷親」的感覺。他分享，過去曾碰到一名病人，誤以為自己的過敏是鼻息肉，他仔細檢查後，確認沒有鼻息肉因此沒開藥，病人反而不接受，反問醫師「能不能退掛號費」。也因此，不少醫師最後會認為「開藥就好」。

「我最大興趣，就是幫病人減藥」，黃啟嘉說，專業醫師給予病人健康觀念、督促改變生活習慣，價值遠遠高於給予病人藥物或檢查。國健署代謝症候群防治計畫，便希望醫師花時間、有耐心地建立病人的病識感，讓病人一起參與決策、訂目標，例如原先血糖值130，希望三個月降到120，又或是體重95公斤，三個月將到93公斤等，一同朝促進健康方向邁進。

吳昭軍呼籲，罹患代謝症候群的個案，需要透過健康飲食、規律運動、戒菸、戒檳等健康行為，建立健康的生活型態，只要願意及時改變，就有機會逆轉代謝症候群的危害。

三高 糖尿病 血糖

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