韓星IU曝耳咽管開放症如地獄 一般人也會有 常見5病因

（圖：健康醫療網提供）

南韓 歌手IU日前曾表示醫師診斷自己患有耳咽管開放症，耳朵狀況不是很好，演唱會彩排時猶如「身處在地獄」，而在日本，歌手中島美嘉也曾罹患耳咽管開放症，甚至症狀嚴重到要取消周年紀念演唱會。

許多歌手受耳咽管開放症所擾，但事實上耳咽管開放症並不是只有歌手會有，台灣衛生福利 部台北醫院耳鼻喉科醫師李家萱表示，生理上太瘦、老化、退化症、荷爾蒙不平衡、工作上常處在密閉空間或外在的氣壓改變等，都是造成耳咽管開放症的原因，一般人也會有，只是這些症狀比起一般人，對歌手的影響更大。

耳咽管運動不良 保持開啟狀態無法承受聲響

耳咽管是連接中耳到鼻咽的管道，能夠自由運動使耳咽管處於開啟或閉合的狀態，藉此調節耳朵壓力，李家萱醫師表示，耳咽管開放症主要是因為耳咽管運動不良，導致耳咽管一直處於開放的狀態，因而產生許多症狀，像是耳內的壓力傳到內耳時，病人容易產生頭暈、耳鳴，吞嚥時也會感到回音。

李家萱醫師提到，通常承受很大的聲響、回音時，耳咽管會閉合，但因為耳咽管開放症的病人其耳咽管都是處於開啟的狀態，所以常會覺得別人說話聲音很大，也無法承受太大的聲響或噪音。

一般大眾影響不明顯也許未發覺

最近常看到許多歌手罹患耳咽管開放症的消息，然而耳咽管開放症並不是歌手獨有的疾病，一般人也會有，李家萱醫師提到，耳咽管開放症其實蠻常見，只是症狀不一定會造成困擾，也不會像歌手這樣影響層面這麼大。

歌手要開演唱會、戴監聽耳返、進錄音室錄音等等，李家萱醫師表示，這些工作環境回音大、聲響大，像錄音室又處於密閉空間，會使耳朵壓力上升，在這樣的環境下患者會相當的不舒服，這也是為什麼演唱會會取消、藝人IU會在表演時一直拿下監聽耳機的原因。

這4類民眾有罹病風險

而造成耳咽管開放症的因素，李家萱醫師指出，太瘦、老化、神經肌肉 退化症，還有女性懷孕、停經、吃避孕藥等體內荷爾蒙受到影響時，或是有其他疾病造成荷爾蒙不平衡的人，都容易有耳咽管開放症。

此外，在搭飛機時耳壓就會上下起伏，需要耳咽管運動進行調節，李家萱醫師指出，歌手行程緊湊，頻繁搭乘飛機，太頻繁的使用耳咽管，也常常會造成耳咽管調節不良的問題。

因此，耳咽管開放症除了治療外，還需要做生活調整，李家萱醫師表示，耳咽管開放症治療需要一段時間，病人經過治療後，耳咽管活動改善通常可以超過50%，對於生活就不會有太多影響，但對於歌手來說這段期間相當難熬，而且歌手常處於聲響大的表演現場、封閉的錄音環境，需要更大幅度的改善，不過耳咽管開放症經過一段時間的治療後，通常都是能夠痊癒的，希望病人多一些耐心不要放棄治療。

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資料來源：健康醫療網

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