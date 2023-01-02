「呼吸道融合病毒」激增 醫師教3招預防感染

（圖：健康醫療網提供）

近來有不少孩子從鼻咽被檢驗出呼吸道融合病毒（Respiratory syncytial virus, RSV），部分症狀嚴重者，後續需要住院治療，醫師建議民眾多了解何呼吸道融合病毒，學習正確就醫與照護治療。

常見咳嗽、流鼻水、發燒

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區小兒科主治醫師吳佳玲說，呼吸道融合病毒是一種藉由飛沫或接觸傳染的病毒，從嬰幼兒到成人都有可能被感染，感染後常見症狀有咳嗽、流鼻水、發燒等。

>較嚴重情況會引起呼吸暫停或呼吸費力的情形，感染時年紀越小（尤其是小於一至兩歲之幼兒）、本身是早產兒、先天性心臟病 患者或是初次感染者等，臨床表現會比較嚴重。通常第一次感染時，第二到三天症狀最明顯，約一至兩週才會完全痊癒。

急性期「呼吸支持」緩解

醫師可以從臨床症狀表現推估是呼吸道融合病毒感染，確定診斷方式為採鼻咽分泌物檢驗。治療方面，一般來說靠著孩子自己的抵抗力可以慢慢痊癒，目前的治療方式也多是採支持性治療，可以服用止咳化痰藥等等，症狀嚴重者，可能會需要使用呼吸支持（如：氧氣帳）和水分補充，協助孩子渡過急性期。

勤洗手、戴口罩 和減少群聚

要如何預防呼吸道融合病毒感染呢？吳佳玲表示，可以透過勤洗手、戴口罩和減少群聚的方式。

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資料來源：健康醫療網

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