天冷吃鍋、作息不正 30歲女滿臉痘消不掉求助中醫

圖片來源 ／健康醫療網

30歲的李小姐本身是個剪輯師，有時日夜顛倒，因為平時壓力大，一有空檔便喜歡和姊妹淘小聚，天氣變冷後，相約去吃麻辣火鍋，吃完後隔天便口乾口破，臉上多出些顆粒狀的結節，鮮紅色並帶有灼熱感，令她十分困擾，認為過幾天便會自己消掉，因此並未在意，但皮膚的問題日久未消，有時反倒越長越大，因此求助醫師。

痘痘不只青少年會長 皮脂腺分泌旺盛就會

衛生福利 部臺北醫院中醫科主治醫師賴博政表示，痤瘡俗稱青春痘，是台灣常見疾病，容易發生於青少年時期，因為賀爾蒙及激素分泌並未穩定而造成，除了青少年之外，成年人也是一個好發族群，尤其以皮脂腺分泌過旺的族群，像是熬夜、喜油膩飲食、肥胖 的民眾。

主要發生在皮脂腺數量相對較多的皮膚部位，包括雙頰、面上T字部位胸口周圍和上背部。痤瘡可以依照皮膚外觀的表現區分為尋常性痤瘡、叢聚性痤瘡、痘狀性痤瘡，最常見到的皮損是膿疱、糜爛、滲液，若經久不治療後會有搔癢、鱗屑疤痕，最後造成苔癬化及皮膚增生肥厚的病變。 中

醫怎麼看待痤瘡？常見兩種證型

賴博政醫師指出中醫經典就曾提到痤瘡的記載，不論是俗稱的白頭粉刺或是膿疱等，像是在《諸病源候論》提出“面皰者，謂面上有風熱氣生瘡，頭如米大，亦如穀大，白色者是”。 此外，《醫宗金鑒》也提到：“肺風粉刺，此症由肺經血熱而成，每發於鼻面，起碎疙瘩，形如黍屑，色赤腫痛，破出白粉汁。日久皆成白屑，形如黍米白屑。”中醫認為體質的狀況，身體尺於一個陰血虛的狀態，加上有外來因素肺胃熱盛等，終究造成陰血不足，灼傷血絡後造成瘀熱痰互結，搏結氣血造成面部痤瘡。

賴博政醫師說明現代醫學 將痤瘡歸類在皮膚附屬器官疾病，有大量研究曾探討飲食、吸菸、肥胖、壓力、遺傳、戶外活動等影響因子。而中醫則傾向由內而外，認為痤瘡有許多治療方法，常見的證型有兩類：

1.肺經風熱

常見症狀：面部尤其是額頭突然出現紅色丘疹，局部顆粒結節，不時有癢痛；舌紅苔薄黃，脈浮數。

治法：清熱散風。

2.濕熱蘊結

常見症狀：皮損紅腫疼痛，有出現化膿，常見於飲食口味重的民眾；兼有口臭，大便不順，偏硬，小便短赤；舌紅，苔黃膩，脈滑數。

治法：清利濕熱。

賴博政醫師說明，容易產生痤出的民眾，平時應養成清潔面部習慣，可以選用適合自己膚質洗面乳，針對特定容易出油部位加強清洗，額頭劉海、耳後等較容易忽略的部位更應注意、避免遺忘。此外盡量少熬夜或提早入睡；在飲食上宜清淡，不宜常吃過於辛辣、重口味的食物，像是燒烤、麻辣鍋等，便可壁面痤瘡反覆發作。

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資料來源：健康醫療網

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