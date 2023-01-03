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椎間盤突出 2招復建舒緩劇痛

健康醫療網
過度使用腰部、脊椎受到過大的壓力或是受力不均時，都有可能造成椎間盤突出。（Getty Images）
過度使用腰部、脊椎受到過大的壓力或是受力不均時，都有可能造成椎間盤突出。（Getty Images）

很多人都有「閃到腰」的經驗，常見狀況例如在天氣冷且剛起床伸懶腰時、突然用力打噴嚏時或搬起重物時，一名宅配司機陳先生經常需要搬貨，甚至需要搬運沉重的冰箱、冷氣等，每天都覺得腰痠背痛，某日搬貨時手一滑，連人帶貨物往前撲倒，瞬間感到腰部一陣刺痛，就醫診斷為急性椎間盤突出。

台灣衛生福利部台北醫院復健科呂學智醫師表示，椎間盤的功能是增加脊椎的活動度還有緩衝脊椎受到的壓力，急性的椎間盤突出通常是外力所造成的，當過度使用腰部、脊椎受到過大的壓力或是受力不均時，就有可能造成椎間盤突出，若沒有壓迫到神經，大部分病人只有在彎腰、咳嗽或打噴嚏時會感受到腰痛；如已經壓迫到神經，則可能引起下肢神經症狀，例如痛、麻、灼熱感、下肢無力感。嚴重者可能導致大小便失禁、嚴重肌肉無力，需要由骨科、神經外科醫師進行手術評估治療。

呂學智醫師說明，急性期活動時可使用束腰支撐身體負荷，也能緩解疼痛，必要時可以採用藥物進行疼痛控制、更進階的治療則有超音波導引尾骶孔脊椎硬膜外注射治療或超音波導引注射神經根阻斷治療緩解急性疼痛。

有空時可做背部肌肉放鬆運動：

第一招，平趴在床上：讓腳掌垂出床緣，即可簡單放鬆背後肌肉，並幫助椎間盤回到正確位置。

第二招眼鏡蛇式：趴式時雙手撐起，支撐於胸部兩側，視線看前方或頭向上仰，雙腳併攏，也可以再做進階版眼鏡蛇式，在眼鏡蛇式的動作時，以小腿帶動腳跟向上，使腳跟貼進頭部，以核心出力、停留數個呼吸再放下。動作時注意不可低頭一邊滑手機或做別的事，錯誤姿勢不但無法幫助放鬆，還會增加頸部壓力。

當急性疼痛期過去之後，可透過復健治療改善症狀，例如牽引治療，以機器牽拉身體，讓脊椎產生負壓來使椎間盤突出的情況漸漸改善。順利復原後，建議要養成訓練核心肌群與伸展的好習慣，透過訓練腰背部的肌肉與核心肌群，增加肌肉力量與控制能力，並透過正確腰背部伸展動作，放鬆肌肉，才能減少椎間盤突出再次發生的機率。

https://healthnews.com.tw/

肌肉 手術 骨科

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