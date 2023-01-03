我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

洪水將襲、堤壩遭淹 北加沙加緬度下令撤離多處居民

北加海岸著名「魔鬼坡」特斯拉墜崖 2大2小奇蹟生還

長期酗酒、服用過量類固醇 髖骨「蛀掉了」

健康醫療網
醫師指出，人工髖關節手術常見的併發症有長短腳、髖關節偏移不正確造成術後疼痛等，可透過3D列印技術輔助手術治療。（Getty Images）
醫師指出，人工髖關節手術常見的併發症有長短腳、髖關節偏移不正確造成術後疼痛等，可透過3D列印技術輔助手術治療。（Getty Images）

56歲林先生年輕時因業務需要，經常得陪客戶喝酒應酬，雖然平時也會登山養生，但近年來卻「越爬越痛」，甚至連走路都宛如螃蟹過街，就醫檢查後發現左側髖骨「蛀掉了」，確診為「股骨頭缺血性壞死」，經採用「全髖關節手術導引系統」置換人工關節，不僅減少併發症，更重新幫他找回好腳力。

台灣台中亞洲大學附屬醫院醫療副院長、骨科主治醫師黃揆洲指出，鼠蹊部出現疼痛症狀或是髖關節轉動時劇烈疼痛，除了因外傷造成脫臼或骨折外，通常與髖關節病變高度相關，其中常因服用過量類固醇及長期酗酒，造成髖關節血液循環受到影響，進一步演變成「股骨頭缺血性壞死」為最大宗。

黃揆洲指出，人工髖關節手術常見之併發症包括長短腳、髖關節偏移不正確造成術後疼痛，以及髖臼杯位置放置不佳手術後脫臼等狀況，透過新引進的3D列印技術「全髖植入物手術導引系統」，術前可動態模擬最佳化植入角度，3D列印導板則將骨盆前傾角設定為0度，減少骨盆前傾角差異，精準度媲美價格昂貴的機器人手術，費用則大幅降低。

黃揆洲強調，該創新定位系統因操作簡單、成本低，不需使用導航或是機器人手術就可以達到接近之精準度，病人花費之費用也大幅度降低。

黃揆洲也呼籲，民眾應遠離酗酒及長時間使用大量類固醇，避免股骨頭逐漸壞死，甚至需要洗腎，且一旦發現髖關節疼痛應盡快檢查，若骨頭結構塌陷範圍不大，可先採用助行器減少壓力，若骨頭結構塌陷太大，則可考慮減壓手術或髖關節置換手術，以維持較佳生活品質。

https://healthnews.com.tw/

關節 手術 併發症

上一則

天冷吃鍋、作息不正 30歲女滿臉痘消不掉求助中醫

延伸閱讀

30歲孕婦大腸癌3期 3D腹腔鏡手術後恢復快

30歲孕婦大腸癌3期 3D腹腔鏡手術後恢復快
50歲壯男打球突腦出血 球友CPR救命

50歲壯男打球突腦出血 球友CPR救命
手指骨折 「微型互鎖式骨板」縮短療程

手指骨折 「微型互鎖式骨板」縮短療程
53歲男臉麻憂中風卻發現2顆腦動脈瘤 即時手術解致命危機

53歲男臉麻憂中風卻發現2顆腦動脈瘤 即時手術解致命危機

熱門新聞

一位著名科學家敦促禁止在食品中使用「亞硝酸鹽」，因為最新研究強調經常食用培根和火腿等加工肉類「明顯會導致罹患癌症的風險」。（路透）

明顯致癌 加工肉品添「亞硝酸鹽」 科學家籲禁用

2022-12-27 21:06
冬天的靜電讓人很困擾。是意圖。（取材自ingimage）

「啪滋」冬天狂被靜電 恐是身體缺氧 醫：嚴重會生病

2022-12-29 03:10
如果無法舉起手臂，不見得是五十肩作祟，最好到醫院檢查找出原因。（記者簡慧珍／攝影）

一個動作排除「五十肩」 五旬婦確診罕見免疫疾病

2022-12-29 17:55
（圖：健康醫療網提供）

全身塞滿腫瘤被宣判生命剩2個月「三箭齊發」治療續命

2022-12-29 00:00
趙昭明是，人體食用雞腳、豬腳後，經過腸胃吸收，要到真皮層的膠原蛋白數量非常少。（本報資料照片）

吃雞腳、豬腳可「補充膠原蛋白」？ 醫師：效果相當有限

2023-01-02 04:41
(取材自健康醫療網)

腳是第2心臟 冰冷、疼痛、麻木恐中風 1招防截肢

2022-12-28 00:15

超人氣

更多 >
10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費

10種電器不用時也耗電 快拔掉電源線杜絕浪費
自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝

自中來美主要落腳處…大批陽人壓境 華社恐首當其衝
抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你

抱歉了星巴克 咖啡迷票選最佳咖啡連鎖店不是你
更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多

更嚴重？變種XBB.1.5躍居新冠家族老大 美東北最多
駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世

駕駛雪地摩托出意外 美傳奇拉力賽車手Ken Block逝世