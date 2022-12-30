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53歲男臉麻憂中風卻發現2顆腦動脈瘤 即時手術解致命危機

記者江婉儀／新北即時報導
衛福部台北醫院神經放射科醫師胡成全指出，手術時要小心避開前脈絡叢動脈（紅箭頭標示處），以血流導向裝置（藍箭頭標示處），治療2顆腦動脈瘤（橘箭頭標示）。（台北醫院提供）
衛福部台北醫院神經放射科醫師胡成全指出，手術時要小心避開前脈絡叢動脈（紅箭頭標示處），以血流導向裝置（藍箭頭標示處），治療2顆腦動脈瘤（橘箭頭標示）。（台北醫院提供）

53歲的呂先生平常身體狀況良好，突然發現右嘴角至臉頰發麻，擔心是中風前兆，經衛福部台北醫院神經內科檢查意外發現，有2顆3公釐大小的動脈瘤位在左側內頸動脈遠端，且只間隔約1公分，為避免動脈瘤破裂出血，呂先生接受血流導向裝置置放手術，手術十分順利，術後2日已恢復正常生活。

神經放射科醫師胡成全表示，動脈瘤在未破裂時完全無症狀，除非特別針對腦血管做電腦斷層血管攝影檢查，否則不易提早發現，一旦破裂，將可能發生劇烈頭痛、昏迷甚至死亡。

由於呂先生的2顆動脈瘤長在顱內內頸動脈垂體遠端，血流衝擊腦動脈瘤，此處動脈瘤若破裂，較難以外科手術夾除，幸好早期發現，並透過血流導向裝置置放手術，精準放置後，血流流向已恢復正常，原先腦動脈瘤的不正常血流顯著減少，已解除致命危機。

血流導向裝置置放手術又稱動脈瘤栓塞手術，屬於較新式的腦部微創手術，胡成全指出，是利用質地軟、緻密的軟金屬線編織的密網支架，放入血管腔內導流血液，避免血液流入動脈瘤囊內造成出血，在放置支架時，也必須小心避開如前脈絡叢動脈等，否則可能造成肢體偏癱、肢體感覺受損、視力受損等狀況。

術後隨著時間進展，可促進血管內膜化，達到保護血管壁，甚至有讓腦動脈瘤萎縮及降低動脈瘤復發機率的效果，同時減少腦動脈瘤壓迫到其他神經的可能，目前被廣泛運用於腦動脈瘤栓塞手術，希望達到完整的動脈瘤閉塞率、減少動脈瘤復發的機會，並減少支架內新生血栓及再狹窄的風險。

胡成全強調，每個人的病況不同，且各種治療方式都有其合適之處，只有與主治醫師充分討論溝通，才能找到屬於自己真正合適的治療方式。

手術 中風 攝影

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