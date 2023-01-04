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腎絞痛 可能是體內結石引起

翁唯真
醫師提醒，腎絞痛可能是體內結石引起，嚴重者須照斷層做體外震波碎石。（取材自臉書）
醫師提醒，腎絞痛可能是體內結石引起，嚴重者須照斷層做體外震波碎石。（取材自臉書）

你知道可能每個人身體中都有腎結石嗎？只是不一定會出現症狀，但若結石掉下來卡在輸尿管中，就會造成疼痛，醫師提醒，若出現疼痛症狀，打完止痛針痛感緩解，只要吃藥多喝水排便就能排除石頭，但若打完針仍相當不舒服，則需安排電腦斷層，確認石頭位置並安排震波碎石。

腎絞痛最常見原因為腎臟裡面有石頭，台灣國軍桃園總醫院急診醫學科醫師楊大緯觀察，臨床上常見情形，病人突然急性劇烈的疼痛，疼痛的部位可以是腰、下腹、鼠蹊痛，甚至有男生會說睪丸陰囊在痛。

楊大緯說，通常這樣病患疼痛都會非常不舒服，到急診就醫第一步會先打止痛針，再來留小便檢查小便，之後再照一張肚子X光片，而大部分病人止痛針生效後，疼痛就會得到緩解。

而檢查小便可能會出現血尿，楊大緯表示，因為石頭從腎臟掉到輸尿管後，石頭跟輸尿管內皮會摩擦造成出血，而肚子的X光片可能可以看到腎結石、輸尿管結石，不過X光片並不是非常準確檢查，不一定能看到結石，這跟石頭大小成分有關，但只要有血尿就是間接地說，這次的疼痛是由結石造成。

楊大緯指出，若檢查看到結石，則可回家休息多喝水吃藥排尿，3天後泌尿外科門診追蹤，因這絕大多數石頭都是比較小顆的，應該都可以靠自己解出來；至於疼痛緩解有限的，就須進一步檢查，像看超音波有沒有石頭塞住有水腎現象，甚至看不到石頭情形，須安排電腦斷層去把石頭大小位置看清楚，甚至要評估是否要找泌尿外科醫生做體外震波碎石。

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