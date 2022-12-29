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「啪滋」冬天狂被靜電 恐是身體缺氧 醫：嚴重會生病

聯合新聞網／即時報導
冬天的靜電讓人很困擾。是意圖。（取材自ingimage）
冬天的靜電讓人很困擾。是意圖。（取材自ingimage）

冬天的連續低溫，讓不少人出現了「靜電問題」，不管是穿脫毛衣、開門，甚至是和朋友碰到也會有啪滋啪滋的「電波」交流，中醫師樓中亮曾在臉書提醒，常出現靜電的人，有可能是過度疲勞導致身體缺氧引起，嚴重可能會導致心血管、慢性或失智症疾病發生。

樓中亮指出，靜電的產生是因為物體接觸、摩擦、剝離而產生負電荷移動，正負電不平衡，就會產生靜電，最常見的就是在換衣服時的摩擦，身體的負電荷被帶走只留下正電荷，接著再碰到金屬物品時負電荷，就會觸發放電反應。

至於為什麼冬天更容易靜電，樓中亮表示，因為乾燥的環境有利於電荷的轉移和累積，加上冬天衣服穿得多，衣服之間互相摩擦產生大量電荷，電荷沒有途徑釋放掉，累積在衣服表面，等於全身上下都充滿了靜電荷。

樓中亮也說，如果是不分四季都容易靜電的人，需要留意可能是身體「缺氧」而引起的，過度疲勞最容易讓身體處於「缺氧狀態」，長時間缺氧可能會讓自律神經系統交感神經變的亢進，而副交感神經變差，容易讓心跳變快、血壓變高，嚴重可能會導致心血管、慢性或是失智症等疾病發生。

能預防靜電的方式，若是從環境預防，可以在室內使用加濕器，種植一些綠色植物，調節室內溫度，減少使用暖氣；從身體預防的話，每天一定要喝足量的水，或是喝潤喉茶，還有保濕食療，像是常喝雞湯、魚湯或是吃木耳、秋葵、山藥、豆漿等，都有助於身體保持水分。

失智 血壓 低溫

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