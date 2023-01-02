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妥瑞症 及早診斷可改善

許政榆
妥瑞症患者常伴隨其他共病，例如過動症、強迫症等，治療後多半能改善症狀。（圖：大林慈濟提供）
妥瑞症患者常伴隨其他共病，例如過動症、強迫症等，治療後多半能改善症狀。（圖：大林慈濟提供）

孩童出現呼吸不順，小心可能是妥瑞症。5歲的小蘭日前剛打完新冠疫苗，一周後常深呼吸、似乎喘不過氣，且每天下課都會發作，持續幾分鐘才停止。小蘭後續由媽媽帶至醫院，進行心電圖、心臟超音波檢查，雖然沒有異常，但醫師懷疑是妥瑞症，請家長持續觀察。

台北書田診所小兒科主任潘俊伸表示，根據臨床上定義，妥瑞症是18歲前出現多種不自主動作，合併一種或以上的不自主聲音，且需持續1年以上；不過，有許多抽搐異常是因疾病、心理壓力等因素引起，持續不到1年或僅單純不自主動作、聲音，無法確診為妥瑞症。

根據研究顯示，妥瑞症出現不自主抽搐等異常症狀，與基因遺傳有密切關係，5成以上的患者具有家族史，家族的一等親成員出現妥瑞症症狀是一般人10倍以上；也有研究表示，妥瑞症與腦部多巴胺有關。

5、6歲時開始出現症狀

潘俊伸表示，妥瑞症常在5、6歲時開始出現症狀，10至14歲時症狀較嚴重，約三分之二的患者到青春期後，症狀會逐漸改善，甚至完全消失。有些不自主動作及聲音持續不到1年，可以稱為暫時性的抽搐，而單純只有動作或聲音的不自主行為，則歸類慢性聲音或動作抽搐疾患。

潘俊伸說，妥瑞症若焦慮、刻意抑制發作，往往會加重症狀出現頻率，通常不需要特別藥物治療，部分會採用行為治療，進行對抗反應訓練，讓小朋友先察覺自己症狀發作前的徵兆，採取應對的動作，讓症狀較不明顯、較不會引起他人注意。

患者常伴隨其他共病

潘俊伸說，妥瑞症患者常伴隨其他共病，如注意力不足過動症、強迫症，進行治療後，多半也能改善妥瑞症症狀。

而家人、學校老師也扮演重要角色，師長必須對妥瑞症的兒童及青少年提供適時幫助與支持，同儕的理解與同理心，更可以減少霸凌現象的發生。

潘俊伸指出，妥瑞症兒童應養成正常生活作息、飲食營養均衡及運動習慣，避免吃加工食品、含有咖啡因食物及飲料，有研究指出，大量運動也有助於減輕妥瑞症症狀。

潘俊伸提醒，妥瑞症的症狀沒有固定，往往和情緒起伏、壓力、環境等有關，當發現孩子持續有不自主的動作或是發聲時，應及早就醫診斷，並遵照醫囑追蹤觀察治療，改善這些症狀帶來的生活困擾。

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