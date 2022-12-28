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老翁體重及食慾嚴重下降 醫師評估缺「鋅」

記者吳淑玲／台南即時報導
成大醫院高齡醫學部醫師王冠元。（成大醫院提供）
成大醫院高齡醫學部醫師王冠元。（成大醫院提供）

一名88歲老翁因為體重和食慾下降，在高齡醫學整合門診發現近期功能衰退且為重度衰弱，抽血檢驗呈現貧血、淋巴球減少、血鋅及維生素B12缺乏，台灣成大醫院高齡醫學部醫師王冠元表示，在門診及居家醫療訪視時，開立口服鋅劑補充與使用抗鬱劑藥物，治療後阿公的進食量開始增加，皮膚癢狀況不再高度需要藥物控制，體重也逐漸回升。

成大醫院表示，這名老翁有糖尿病、心血管疾病、失智症、全身性皮膚炎與小腸憩室出血等疾病的出現咳嗽症狀下進行COVID-19快篩，檢果呈陽性反應，入住隔離病房照護。患者出院後考量個別需求安排居家醫療服務。高齡者合併有體重降低及食慾不振，是營養不良的高危險群，需要儘早尋求醫療評估。

王冠元醫師指出，社區高齡者約15至30%有食慾不振的問題，醫院和護理之家的比例更高，高齡者營養不良的問題還會因生理狀態（如：疾病及牙齒功能衰退等）和心理狀態（如：憂鬱症及失智症等）而加重。體重降低的高齡者，有3分之1最終被診斷出惡性腫瘤，如果不是主動飲食生活調整的體重減輕，可預測死亡率會提高，像是社區居住的高齡者若在3年間體重減輕5%，會增加死亡的風險。

王冠元醫師說，「鋅」可以提高人體抵抗病毒感染的免疫細胞功能、降低病毒繁殖的能力，達成抗病毒的活性，而高齡者和慢性病患者的鋅不足風險較高。當患者因營養不良或消化系統疾病，影響礦物質吸收導致缺鋅時，會造成味覺與嗅覺的喪失、食慾不佳、心情低落、免疫力降低、傷口癒合緩慢、腹瀉和頭髮顏色改變或落髮等問題。慢性肝病或慢性腎臟病的患者會有鋅缺乏的風險，而利尿劑等藥物的使用，也可能會加重鋅從尿中流失。

鋅補充劑可在醫師評估下使用，副作用可能有噁心、嘔吐等，若胃腸不適、無法耐受，可改為飯後服用。而過量補充鋅，會干擾鐵質及銅的吸收，長期使用要評估可能的傷害。王冠元醫師提醒，高齡者應先確認有鋅缺乏的問題再補充，比較安全。

醫學 失智 糖尿病

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