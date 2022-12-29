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中國BF.7再竄全球？專家：新毒株恐躲過現行療法

全身塞滿腫瘤被宣判生命剩2個月「三箭齊發」治療續命

健康醫療網／記者王冠廷報導
（圖：健康醫療網提供）
（圖：健康醫療網提供）

黃老闆4年前因爆瘦、腹脹腹痛且容易感到疲倦就醫，意外發現竟有一顆15公分大巨型肝臟腫瘤，輾轉多家醫院評估都認為「生命剩下2個月」，但他始終不願放棄，經與亞大醫院醫療團隊討論後同意採取「三箭齊發」策略，果然一舉奏效，不僅恢復健康，癌指數更降到10以下，讓他找回彩色人生。

癌末、腫瘤過大 恐致手術風險增

　

放射腫瘤科王博民主任指出，針對肝癌末期或腫瘤過大的患者，除不適合手術外，也常因腫瘤已侵犯到肝門靜脈，肝臟已經無法拴塞治療所伴隨而來的肝臟損傷，且有可能會加重肝臟衰竭的風險。

三合一療法 延長存活率

一般若採用標靶藥物可殺死腫瘤及新生血管，避免腫瘤擴張，免疫療法則是藉由活化免疫系統，結合光子刀局部放射治療，造成癌症細胞死亡後，合併產生「遠隔效應」，人體內放出更多抗原，讓自體免疫系統得以認識並培養出更多可殺死癌細胞的淋巴球，強化體內免疫系統對抗癌細胞的能力，不僅副作用低，也可縮小腫瘤利於手術切除，大幅延長存活率。

若有B、C肝病史 定期追蹤健檢

王博民主任提醒，黃老闆早期有罹患C肝，但他並沒有持續追蹤，等到多年之後身體出現警訊，癌細胞已經快速成長，演變成巨型肝臟腫瘤，此時幾乎已經難以挽回，因此民眾若有B肝、C肝病史，且出現出現爆瘦、腹脹、莫名容易覺得累等症狀，就得提高警覺，盡快就醫。而若不幸罹患晚期肝癌，目前治療方法愈來愈多，患者只要保持信心與體力，配合醫師建議，都有機會突破困境，回歸彩色人生。

【延伸閱讀】

肝癌「多重標靶藥物」二線新利器！控制病情成功續命

沒症狀卻肝纖維化！　C型肝炎疏忽恐變肝癌

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56258

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