消毒手乾又痛 可能中了皮膚炎 醫揭5預警症狀

（圖：健康醫療網提供）

疫情 開始至今，已經習慣隨時噴一下酒精，使用酒精乾洗手了嗎？每天噴酒精、洗手、洗碗等，碰水的次數超過數十次？在習慣了用酒精消毒、常洗手保持手部衛生之際，也要學會如何保養、照護，以維持手部健康。

刺激性接觸性皮膚炎 常見手部乾裂、乾癢腫痛

臺北市立聯合醫院和平婦幼院區皮膚科醫師劉康玲說，如果手部乾裂、乾癢腫痛，手部尤其指縫、皺褶處及指端出現脫皮，甚至指縫邊緣及近端甲褶（proximal nail fold）紅腫、甲上皮（cuticle）消失等，這些徵狀可能都是手部發出的警訊。

刺激性接觸性皮膚炎（irritant contact dermatitis），是手部常見皮膚疾病之一，尤其是在冬季。簡單來說，刺激性接觸性皮膚炎是指對本來不會過敏 的物質（常見如：水、酒精、清潔劑等），因為接觸次數頻繁或物質濃度過高，以及皮膚屏障本身受損狀態，進而引發的發炎反應，因此每個人都可能發生。

乾濕循環勿過於頻繁配戴手套、補充潤膚劑

如果手部出現上述徵狀，應該審視手部乾濕循環是否太過頻繁，首先減少不必要次數，並且記得要擦乾雙手。其次，若是因為不可抗拒因素需要頻繁接觸刺激物質，可以考慮配戴雙層手套隔絕接觸物質。一般建議第一層配戴純棉薄手套吸汗，第二層配戴防水材質手套有效隔絕接觸物。最後，記得要適當補充潤膚劑（保濕產品如護手霜、乳液、或乳霜等）。

手部症狀嚴重需就醫使用外用藥膏

劉康玲提醒，如果上述保養方法，手部徵狀還是無法改善，建議至皮膚科就醫，配合醫囑使用外用藥膏及依照衛教事項保養手部，以恢復健康舒爽的手部狀態。

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資料來源：健康醫療網

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