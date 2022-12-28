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腳是第2心臟 冰冷、疼痛、麻木恐中風 1招防截肢

健康醫療網／記者王冠廷報導
(取材自健康醫療網)
(取材自健康醫療網)

台灣一名七旬婦人突然出現下肢冰冷、疼痛、蒼白及麻木等症狀，安排了血管攝影檢查發現是俗稱「腳中風」的急性下肢動脈栓塞，因此緊急聯繫周邊血管團隊進行導管介入治療，來搶救這個危在旦夕的肢體。

高雄醫學大學附設中和紀念醫院副院長戴嘉言教授表示，過往大家對於心血管疾病的認知，主要在冠狀動脈疾病和腦血管疾病，往往忽略周邊血管疾病也是重要的環節，以嚴重肢體缺血病人為例，如果肢體傷口不易癒合，據文獻資料，三年後的死亡率可高達五成。

周邊靜脈疾病方面，常見下肢深層靜脈栓塞，其主要症狀是單側患肢腫脹，嚴重者會因血栓跑到肺部造成可能致命的肺栓塞，若無好好治療，長期下來也可能造成栓塞後症候群，如靜脈潰瘍、肺高壓等問題。

緊急周邊血管團隊主要召集人許栢超教授進一步表示，一般通稱的心血管疾病，包含了心臟血管、腦血管，以及周邊血管疾病等，只是民眾常把周邊血管疾病給忽略了，然而這部分是維持心血管健康非常重要的一環，過往因為民眾對於周邊血管疾病的認知有限，再加上早期導管的治療效果不佳，且設備不夠精良，因此最後患者常面臨截肢的悲慘命運，甚至可能因此失去生命。

導管介入治療 控制病情惡化

心臟血管內科主任指出，周邊動脈疾病與心臟血管疾病有共同的危險因子，因此在危險因子的控制(如治療三高、戒菸等)就非常重要，一旦診斷確定，醫師除了會給予抗血小板藥物外，同時也會將危險因子控制好；而導管的介入主要是針對有跛行或是傷口無法癒合的病患，藉由打通血管來改善跛行症狀，並使傷口能夠癒合。

【延伸閱讀】

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=56305

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心血管疾病 中風 醫學

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