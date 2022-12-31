30歲孕婦大腸癌3期 3D腹腔鏡手術後恢復快

南投醫院以3D腹腔鏡，為罹患大腸癌的30歲婦女進行微創手術。（圖：南投醫院提供）

30歲陳姓孕婦懷孕期間腹痛、排便不順，以為是胎兒壓迫造成，但產後三個月後，腹痛症狀未消退，確診為大腸癌且有淋巴轉移。經台灣南投醫院醫師以3D腹腔鏡微創手術 ，切除降結腸惡性腫瘤 及淋巴結摘除，因為傷口小，恢復良好，不到一周就出院返家。

南投醫院外科醫師許家榮說，病人來院時主訴發燒、肚子痛，症狀並不明顯，他警覺與腸癌有關，進一步詢問細節，再透過電腦斷層檢查發現在她的降結腸處有1顆10公分腫瘤，進一步檢查確診為大腸癌第三期。

大腸癌好發於50歲以上民眾，男性多於女性，近年來大腸癌有年輕化趨勢，不健康飲食、缺乏運動、肥胖及菸酒等皆是危險因子。而早期腸癌症 狀不明顯，當腫瘤在右側大腸如升結腸、盲腸，可能有頭暈、疲勞等貧血症狀，而腫瘤在左側大腸如降結腸、乙狀結腸或直腸，可能出現排便型態改變、血便症狀。

陳姓病患沒有想到才30歲就罹患大腸癌，相當震驚，但為了孩子，鼓起勇氣接受治療。許家榮表示，手術是大腸癌主要的治療方式，微創手術傷口小，疼痛小很多，術後可以較早下床。3D腹腔鏡微創手術則是提供醫師更寬廣的視野，提高手術的精準度及安全性，並且提升腹腔內淋巴結清除率。患者在經過3D腹腔鏡微創手術與輔助性化療後，術後追蹤未有復發跡象，癌指數也降為正常值。

許家榮提醒，許多準媽媽懷孕身體不適，為了保護寶寶而不敢就醫檢查，大腸癌早期發現治癒率相當高，現在的醫療科技，許多檢查不會傷害寶寶，呼籲民眾不要害怕就醫，如有疑慮可與醫師討論，安排合適的檢查與治療。