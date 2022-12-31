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50歲壯男打球突腦出血 球友CPR救命

記者趙容萱
50歲壯男的兒子（右三）出席中山附醫緊急救護案例感恩會，感謝球友、消防救護員及醫護聯手，救了其父一命。（圖：中山附醫提供）
50歲壯男的兒子（右三）出席中山附醫緊急救護案例感恩會，感謝球友、消防救護員及醫護聯手，救了其父一命。（圖：中山附醫提供）

一名50歲壯男9月在打羽球時，突然倒地無呼吸、心跳(OHCA，到院前心肺功能停止)，還好球友見狀立即以心肺復甦術（CPR）按壓胸口，並打電話求救，撿回一命，並康復出院。

台灣台中市消防局說，消防局獲報，有一名男子打羽球時突然倒地，與他打球的球友第一時間評估後，立即實施CPR，並撥打119求救，救護指揮中心辨識為OHCA案件，立即派遣救護車，並線上告知救護員現場狀況。

救護員到場時，球友正持續為患者CPR，經再次評估後確定為OHCA，救護員立即接手，繼續CPR、AED(自動體外心臟電擊器)心律監測、給氧處置及架設自動心肺復甦機，並送醫急救。

中山附醫急診部主任潘志祥說，患者到院後，診斷為腦出血，經血管攝影後發現為血管瘤破裂所致，以血管栓塞術搶救後，轉加護病房後續治療，最後成功讓患者步行康復出院。

他指出，出血性腦中風而OHCA的患者成功救回的難度極高，因腦出血會不停壓迫腦組織而缺氧，患者需持續CPR，到達醫院後，醫院需立即判斷患者是缺血性或出血性腦中風，緊急開顱或血管栓塞手術，手術過程中還要維持住患者心肺功能，急救成功實屬不易。

手術 中風 羽球

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